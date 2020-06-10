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Телеканал "Украина" начал съемки сериала о героическом труде Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Сегодня, 14:06

Сериал "Вызов" расскажет о нелегком труде ГСЧС

В Киеве начались съемки 40-серийного фильма "Вызов" производства продакшнов IVORY films и "Теле Про" по заказу канала "Украина". Это первый телевизионный проект, который создается благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.

Кадр со съемок сериала
Кадр со съемок сериала "Вызов"
Фото: пресс-служба

Героями новой картины, которую зрители увидят на экранах осенью, станут пожарные, пиротехники, альпинисты, кинологи, водолазы, психологи и парамедики. "Вызов" подробнее познакомит украинцев с профессией спасатель и расскажет о нелегком труде ГСЧС, ведь каждый раз вытягивая из смертельной опасности пострадавших, каждый спасатель прежде всего рискует собственной жизнью.

Кадр со съемок сериала
Кадр со съемок сериала "Вызов"
Фото: пресс-служба

"Этот проект – актуален, как никогда. Сейчас все обратили внимание и оценили труд тех, кто постоянно рядом – врачей, пожарных, спасателей, учителей. Я очень рада, что полтора года назад к нам пришла Светлана Усенко с такой простой и одновременно такой сложной идеей. Мы долго разрабатывали ёё, сняли пилотную серию и вошли в производство вместе с резким изменением реальности вокруг нас. Сериал будет актуальным, социально важным для всех", – рассказала продюсер проекта, директор продакшн-компании "Теле Про", Елена Канишевская.

В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами. Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.

Кадр со съемок сериала
Кадр со съемок сериала "Вызов"
Фото: пресс-служба

"В сериале мы не просто будем рассказывать зрителям истории о спасении людей, мы учим их быть осторожнее, чтобы не попасть в беду. А еще мы расскажем, как правильно действовать в критических ситуациях, какие ошибки недопустимы. Словом, научим наших зрителей школе выживания", – поделилась руководитель проекта Светлана Усенко.

Кадр со съемок сериала
Кадр со съемок сериала "Вызов"
Фото: пресс-служба

Главные роли в фильме сыграют Сергей Кучеренко, Геннадий Попенко, Елена Завгородняя, ​​Владимир Гончаров, Алексей Хильский, Дмитрий Бурма, Тамара Морозова, Евгения Нечипоренко, Михаил Кришталь. И, наряду с профессиональными актерами, в кадре будут работать и настоящие сотрудники ГСЧС.

"Участие в таком проекте поможет нам показать общественности всю многогранность работы Службы спасения. Возможно, после просмотра, кто-то почувствует и в себе желание посвятить свою жизнь помощи людям и вместе мы сможем сделать этот мир немножечко безопаснее", – рассказала пресс-секретарь ГСЧС Украины Ольга Козак.

Кадр со съемок сериала
Кадр со съемок сериала "Вызов"
Фото: пресс-служба

Режиссерами-постановщиками картины стали Дмитрий Пометнев и Евгений Доронин. Оператор-постановщик – Иван Бородин. Продюсеры – Елена Канишевская, Ирина Жигалюк, Светлана Усенко, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Захария Гринишин. Созданием сценария и контролем творческого процесса занимается компания "Теле Про". Производством сериала по заказу канала "Украина" занимается продакшн IVORY films. Съемки картины проходят в Киеве и Киевской области.

Ранее мы сообщили, что Телеканал "Украина 24" запускает социально-политическое ток-шоу "Украина завтра". В рамках проекта зрителям расскажут о самых свежих и актуальных новостях, происходящих в нашей стране и мире. Программа будет выходить каждую пятницу.а

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