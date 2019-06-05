Телеканал "Украина" начинает совместное кинопроизводство с Латвией

Первым продуктом сотрудничества станет 8-серийная детективная мелодрама "Маркус"

"Маркус" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Телеканал "Украина" приступил к съемкам первого украинско-латвийского сериала. Партнером в работе над картиной выступила латвийская медиакомпания Helio Media.

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"Мы относимся к проектам, реализуемым совместно с Украиной, с большим интересом. Нынешний, столь масштабный проект будет представлен латвийским зрителям впервые. Путем объединения усилий в работе над уникальным международным проектом, привлечения ведущих украинских продюсеров, а также популярных в Латвии и Украине актеров мы сможем предложить латвийским и украинским зрителям нечто новое и увлекательное. Сериал "Маркус" знаменует собой новый этап развития сотрудничества. Уже сейчас наши зрители с подлинной увлеченностью смотрят созданные в Украине передачи и сериалы, отдавая должное их динамике, страстности и способности вызывать положительные эмоции", – рассказал директор Helio Media Каспарс Озолиньш.

Директор телеканала "Украина" Виктория Корогод подчеркнула, что развитие полномасштабного международного сотрудничества – один из стратегических приоритетов канала.

"Маркус" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"В нашем активе успешное производство сериалов и шоу по международным форматам. Сегодня, начиная сотрудничество с Helio Media, канал "Украина" выходит на новый уровень международного партнерства. Это будет полномасштабное совместное производство, задача которого – создать продукт, максимально отвечающий запросам зрителей наших стран. Уверена, что наша история не оставит их равнодушными, принесет нам высокие рейтинги и даст хороший старт будущим проектам", – отметила Виктория Корогод.

Директор департамента продаж телевизионного контента "Медиа Группы Украина", директор по закупке программного продукта канала "Украина" Ирина Черняк отметила, важность развития партнерства со странами Европейского Союза. "Медиа Группа Украина" много лет успешно продает в страны Балтии готовый программный продукт собственного производства. И сейчас мы пришли к тому, чтобы предлагать нашим партнерам осваивать новые территории – производство контента, изначально адаптированного к нескольким рынкам. Мы предложили идею "Маркуса", и партнеры из Helio Media оценили международный потенциал нашей истории. Уверена, что этот проект положит начало многим другим нашим международным проектам", – добавила Ирина Черняк.

Первым продуктом международного сотрудничества станет 8-серийная детективная мелодрама "Маркус". В центре ее истории - обычная учительница Полина Клочко, ребенка которой похитили прямо из детского сада.

"Маркус" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

"Мы начинаем съемки с той части сюжета, которая происходит в Риге. Для нас это опыт полноценного копродакшена, дающий возможность посмотреть, как работают наши прибалтийские коллеги и сотрудничать на всех этапах производства. Уверена, что подобное совместное производство станет трендом в ближайшем будущем", – прокомментировала главный продюсер департамента кино-сериального производства канала "Украина" Наталья Стрибук.

Автором идеи стал Игорь Волков. Сценаристы – Лера Колегаева, Владимир Скиба. Режиссером картины выступил Антон Азаров. Съемки картины пройдут в Латвии, а также в Киеве и Киевской области. В картине будут сниматься украинские и латвийские актеры. Производством сериала занимается продакшен "АРТ Территория".

Напомним, скоро состоится премьера 40-серийного приключенческого сериала "Почта", совместного проекта студии FILM.UA и телеканала "Украина".

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