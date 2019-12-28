Телеканал "Украина" покажет грандиозный концерт Олега Винника

Трансляция большого концерта "Роксолана" состоится 30 декабря

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В понедельник, 30 декабря, в 20:00 на телеканале "Украина" состоится трансляция большого концерта "Роксолана" популярного украинского артиста Олега Винника, который недавно прошел детектор лжи.

Олег Винник собрал аншлаг во Дворце спорта, смотрите подробности:

Нескончаемая вереница городов Украины, Европы, Беларуси, стадионы, дворцы спорта, концертные залы, сотни тысяч зрителей – масштабно и ярко отгремел тур любимца миллионов с новой концертной программой, завершающий аккорд которого феерически прозвучал в столичном Дворце Спорта 21 ноября.

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

10 тысяч поклонников артиста №1 – абсолютный аншлаг на крупнейшей площадке страны – стали свидетелями грандиозного шоу мирового уровня с высокотехнологическим светом и звуком, ультрасовременным сценическим дизайном. Подобные концертные шоу до сегодняшнего дня не реализовывались в Украине и подняли планку до категории мирового уровня сценического и режиссерского перформанса.

Изюминкой концертной постановки стала трансформирующаяся сцена, впервые заявленная в нашей стране. Благодаря смене положения световых и экранных конструкций зритель смог увидеть 8 разных сценических рисунков. Сценография создавалась режиссером Катей Царик совместно с компанией Alight. Каждый номер сопровождался световой драматургией. Для этого были использованы 600 динамических световых приборов, а световой и видео дизайн был прописан и синхронизирован со звуком и всеми динамическими элементами сцены.

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Для реализации масштабного шоу во Дворце Спорта построили сценическую конструкцию с использованием более 150 тонн оборудования. Более трех суток занял монтаж сложного конструктива. В реализации всех инженерных и режиссёрских инноваций была задействована техническая группа из более ста лучших в нашей стране профессионалов.

Во второй части концерта Олег Винник удивил публику своим неожиданным эффектным появлением. Артист рисковал жизнью, спустившись к зрителям из-под потолка Дворца Спорта на многотонной подвесной платформе.

Олег Винник Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Специально для киевского концерта Олег дополнил программу тура "Роксолана" несколькими композициями, исполнив 26 песен, и трижды выходил "на бис". А уже 30 декабря в 20:00 зрители телеканала "Украина" смогут увидеть это фееричное шоу!

Напомним, что на концерте Олега Винника в Киеве подрались фанатки. Сам певец узнал об этом из сюжета на телевидении и прокомментировал ситуацию.

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