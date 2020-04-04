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Телеканал "Украина" покажет премьеру фильма "Дочки" с Ольгой Арнтгольц

Главная героиня отправится на поиски дочери

Инна Петрова
Сегодня, 09:19

Телеканал "Украина" не позволит зрителям скучать дома на карантине, потому уже в это воскресенье, 5 апреля, покажет новую 4-серийную картину "Дочки" с Ольгой Арнтгольц в главной роли. Ее героиня, отказавшись от новорожденной дочери много лет назад, решает отыскать девочку. Вот только поиски окажутся совсем не простыми.

Напомним, что в понедельник, 6 апреля, на телеканале "Украина" состоится премьера сериала "Отважные" – о женском подразделении полиции. Почему стоит посмотреть этот сериал, мы рассказывали в этом материале.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Сюжет фильма "Дочки" не оставит равнодушным никого. Новый фильм по заказу телеканала "Украина" сняла компания IVORY films. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в феврале этого года. Журналисты программы "Зірковий шлях" побывали на съемочной площадке проекта и узнали у исполнительницы роли Ирины, актрисы Ольги Арнтгольц, подробности сюжета.

"Эта история начинается в 2002 году. Мальчик любит девочку, девочка любит мальчика. Они – молодые люди из совершенно разных семей. Она – дочь простого человека, он – сын богатого папы, который против того, чтобы его ребенок связывался с этой девочкой, поэтому разрушает их отношения. Влюбленные расстаются, разъезжаются по заграницам и встречаются спустя 18 лет. А вот что будет дальше – зрители увидят в эфире канала "Украина", – рассказывает актриса.

Партнерами Ольги в этом проекте стали Кирилл Жандаров, Алиса Лукшина, Вероника Лукьяненко, Радмила Щеголева и другие популярные артисты.

Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Режиссер-постановщик фильма – Роман Барабаш. Оператор-постановщик – Максим Гуцу. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Олег Рогожа, Илларион Павлюк, Владимир Рыбась, Армен Тер-Аванесов. Производством фильма по заказу канала "Украина" занимался продакшен IVORY films.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма "Дочки" в воскресенье, 5 апреля, в 17:00 на канале "Украина".

Какие сериалы были популярными в 90-х, смотрите в сюжете:

Недавно мы рассказывали о 5 интересных сериалах на один вечер.

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