Телеканал "Украина" покажет премьеру фильма с Ксенией Мишиной в главной роли

Актриса сыграла главную роль в картине

Актриса Ксения Мишина Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В субботу, 22 февраля, в 17:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 4-серийной картины "Ты только мой". В фильме показана семейная драма, в центре которой оказывается мальчик-подросток.

4-серийный фильм производства телеканала "Украина" попал в тренды YouTube:

Татьяна и Михаил Кравчуки воспитывают приемного сына Льва, мальчик семье достался не простой – с сильным волевым характером и завидным упрямством. А подростковый возраст все только усугубил, и в семье назревает нешуточный конфликт.

Это не единственная проблема у Кравчуков – из колонии выходит родная мать Льва, в планах которой вернуть себе сына. Но только ли любовь движет биологической матерью мальчика или все ее действия – это хорошо продуманный план мести человеку, который посадил ее в тюрьму? И сможет ли понять Лев, что деньги и яркая жизнь не всегда лучше настоящей, тихой любви?

Главную роль в фильме исполнила актриса Ксения Мишина. Она играет героиню по имени Вероника, которая ждала встречи с сыном больше 10 лет.

"Мне, как актрисе, было очень интересно и необычно воплощать такую роль, пытаться показать, как женщина ведет себя после 12 лет тюрьмы, – рассказала Ксения Мишина. – Мы все это разбирали с режиссером, прорабатывали, я изучала что-то для себя, чтобы зрителям было интересно смотреть. Безусловно, это очень сложно, но я старалась все максимально воплотить в жизнь. У меня такая мстительная миссия – расплачиваться со всеми своими врагами, теми людьми, которые посадили меня в тюрьму. И постараться вернуть свое прошлое".

"Ты только мой" Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Также роли в картине сыграли Антон Батырев, Людмила Загорская, Иван Тамашев и другие актеры.

Режиссер-постановщик – Тарас Дударь Оператор-постановщик – Сергей Граблев. Продюсеры – Наталия Стрибук, Виктория Корогод, Алла Липовецкая, Марина Квасова. Производством фильма по заказу канала "Украина" занималась компания Mamas Film Production. Съемки проходили в Киеве и Киевской области.

Напомним, 10 марта в 10:30 на телеканале "Украина" состоится премьера третьего сезона парного мейковер-шоу "Місія: краса".

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