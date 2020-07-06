Телеканал "Украина" раскрывает подробности украинской адаптации грандиозного шоу "МАСКА"

Личности участников – самая большая тайна проекта

Новый масштабный проект "МАСКА" от телеканала "Украина" – адаптация мирового бестселлера The Masked Singer – захватит зрителей небывалой игрой и секретностью. Участниками музыкального шоу-детектива станут украинские звезды – актеры, музыканты, комики, спортсмены, политики, ведущие и певцы. Но их личности – тайна, разгадать которую должны зрители.

В феноменальном шоу, мировом хите и лидеры рейтингов, звезды приступают к песенным поединкам, которые имеют одну, но очень важную особенность: все артисты одеты в удивительные маски и костюмы, которые скрывают их личности.

Шоу "Маска" Фото: пресс-служба

Во время выступлений участников эксперты и зрители превращаются в настоящих звездных детективов и пытаются угадать, кто скрывается под маской, голосуя за победителя каждого поединка. Интрига и напряжение будут усиливаться с каждым эпизодом. Но известна личность участника станет только тогда, когда он покинет шоу. Битвы будут продолжаться, пока не останется один – сильнейший певец в маске. Удастся ли вам угадать, кто скрывается под масками?

Невероятные образы и костюмы, в которых звезды будут появляться на сцене, создают лучшие украинские дизайнеры. Директор департамента развлекательных программ канала "Украина" Анатолий Сябро признается: "МАСКА" – самый загадочный проект на украинском телевидении!

Шоу "Маска" Фото: пресс-служба

"Абсолютно все участники съемочного процесса подписывают договор о неразглашении. Даже наши художники по костюмам разрабатывают образы вслепую. Ведь, кто скрывается под маской – главная тайна шоу! Самое важное для "маски" – вызвать эмоцию у зрителей, поэтому мы предлагаем нашим звездным участникам максимально непредсказуемые варианты костюмов. Тем более, что именно эти костюмы могут быть главной подсказкой в ​​загадке "КТО МАСКА?" – рассказывает Анатолий Сябро.

Шоу "Маска" Фото: пресс-служба

Личности участников – самая большая тайна проекта. О том, кто из звезд скрывается под масками, будет знать абсолютный минимум людей. Чтобы сохранить этот секрет, рядом с артистами в костюмах всегда будет находиться охрана.

Напомним, новое шоу "МАСКА" канала "Украина" – это украинская адаптация всемирно известного формата The Masked Singer. Проект получил популярность среди зрителей во всем мире, а Украина стала 30-й страной, которая адаптирует этот формат.

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