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Телеканал "Украина" создал лирик-видео к новой песне ALYOSHA "Птаха" – саундтрек к сериалу "Сага"

Сегодня, 12:40

Сериал охватит 100-летнюю историю жизни одной семьи

Диджитал-команда телеканала "Украина" создала трогательное анимационное лирик-видео к новой композиции певицы ALYOSHA "Птаха". Эта композиция стала саундтреком к 12-серийной картине "Сага", премьера которой состоится на телеканале "Украина" в начале октября.

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"Услышав эмоциональную, образную песню "Птаха", мы поняли: это прекрасный шанс совместить несколько искусств – музыку, иллюстрации и анимацию. К слову, иллюстрированные видеоработы приобретают все большую популярность в музыкальном мире, особенно среди зарубежных звезд. Таким образом, мы имели возможность реализовать новаторскую для украинского телерынка идею в поддержку промо сериала – создать lyric video на саудтрек к ленте", – рассказывает автор идеи, project manager диджитал-отдела канала "Украина" Дарья Фиалко.

Над иллюстрациями работала художница Марина Горбатко. Оживил их – моушн-дизайнер Андрей Горбатко.

Кадр к Liryc video ALYOSHA – "Птаха"
Кадр к Liryc video ALYOSHA – "Птаха"
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Для диджитал-команды канала "Украина" это был первый и очень интересный опыт. Ведь необходимо было образно передать непростые смыслы, которые ALYOSHA вложила в песню, и гармонично вплести символы "Саги". "В частности, в lyric присутствует фотоальбом, который увидите и в сериале – символ сохранения историй. Так родилась художественная видеоистория, полная романтичности и драматизма. Этого хватит и в самой "Саге", – добавляет Дарья Фиалко.

Иллюстратор Марина Горбатко признается, что, работая над проектом, воплотила свою давнюю мечту.

"Я давно хотела оживить иллюстрации, предать им драматизма и рассказать непростую историю любви. Это была прекрасная возможность. Сама песня вдохновляла меня на создание нежных, художественных образов. Работа с качественным материалом окрыляет, поэтому со стилем и подачей определилась быстро", – рассказывает Марина Горбатко.

Как сообщалось ранее, в прошлом году телеканал "Украина" анонсировал съемки сериала "Сага". При поддержке Министерства культуры производством картины по заказу канала занималась кинокомпания "Три-Я-Да Продакшн". В сериале зрители станут свидетелями ключевых событий украинской истории с 1914 по 2014, через призму жизни семьи Козак. Шесть поколений одной семьи спустя годы измен, обид и боли пронесут любовь к своей семье, детям и родной Украине.

Сериал "Сага"
Сериал "Сага"
Фото: пресс-служба

Режиссером ленты выступил Дмитрий Лактионов, оператором-постановщиком – Михаил Марков. В съемках приняли участие выдающиеся актеры: Ада Роговцева, Ольга Сумская, Наталья Денисенко, Игорь Пазич, Яков Кучеревский и другие.

Напомним, что ранее Кристина Агилера выпустила чувственный клип на саундтрек к фильму "Мулан".

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