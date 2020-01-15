Телеканал "Украина" стал эксклюзивным транслятором церемонии вручения премии "Оскар 2020"
9 февраля будут объявлены победители престижной кинопремии
Телеканал "Украина" получил права на эксклюзивную прямую трансляцию 92-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар 2020".
Претендент от Украины на премию "Оскар" выбыл из борьбы, узнайте подробности:
Седьмой год подряд телеканал "Украина" предоставляет зрителям уникальную возможность – увидеть, как проходит главное событие в мировой киноиндустрии в прямом эфире общенационального телеканала.
Номинанты премии "Оскар" в 24 категориях были объявлены 13 января 2020 года. 27 января состоится ежегодный обед с участием всех номинантов, который проводится накануне самой церемонии.
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Финальное голосование во всех категориях начнется 30 января и завершится 4 февраля, а уже 9 февраля будут объявлены победители. Церемония вручения самой престижной кинопремии мира пройдет в театре "Долби" в Лос-Анджелесе, Калифорния.
Показ церемонии запланирован, как минимум, в 225 странах, включая Украину. Благодаря прямой трансляции на телеканале "Украина" зрители смогут стать свидетелями важного эмоционального и красивого события в мировой киноиндустрии.
Напомним, американские киноакадемики сообщили, что приняли решение провести церемонию вручения премии "Оскар 2020" без ведущего.
Все подробности в спецтеме Оскар 2020
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