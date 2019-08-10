Телеведущая Алена Мороз о любимых книгах и моде на чтение

Ведущая шоу "Северный check-in" на канале НЛО TV поделилась списком любимых книг,

Алена Мороз Фото: пресс-служба

Во всем мире 9 августа отмечали День книголюба. Этот праздник призван популяризировать чтение и привлечь внимание к книгам во всем их разнообразии. Ведущая шоу "Северный check-in" на канале НЛО TV Алена Мороз поделилась списком любимых книг, а также книгой, которая перевернула ее сознание.

- Алена, чтение – это твое хобби? Как ты находишь время для него?

- Я читаю, но это не моё хобби. Книги рассматриваю с двух ракурсов. Это источник:

- новой информации,

- интересной истории.

Обожаю получать новую информацию и узнавать истории, но мне комфортней делать это через другие носители. Давно считаю важным поднять эту тему. У нас в обществе принято жеманно поджимать губы: "Фу, ты что не любишь читать? Все с тобой понятно". Тот, кто читает – интеллектуал, остальные – невежды. Это объяснимо. С момента возникновения письменности, книги были основным источник добычи знаний и мудрости. Поэтому если ты не читал, то оставался необразованным или недалеким. Сегодня кроме книг есть огромное количество видеоконтента, тематических пабликов, вебинаров, оффлайн курсов. И это я перечислила только те носители, которые передают знания. А уж о конкурентах в области "рассказывания истории", думаю, вы сами догадываетесь. Читать книги – это прекрасно. Но это не единственный способ достижения прекрасного.

Алена Мороз Фото: пресс-служба НЛО TV

- Назови ТОП своих любимых книг, которые ты советуешь прочесть каждому?

- Андрей Курпатов "Чертоги Разума", Джордж Оруэлл "1984", Джим Коллинз "От хорошего к великому".

- Ты следишь за книжными новинками – какие книги и авторы поразили тебя больше всего?

- Как раз "Чертоги разума" Курпатова – последнее открытие. Планирую еще прочитать его новую книгу "Троица".

- Почему люди стали меньше читать?

- У меня нет такой статистики. Не знаю, проводились ли исследования на эту тему по всему миру и есть ли сравнительный анализ по годам, где видны такие результаты. Если эта точка зрения подтверждена исследованиями, то, думаю, причина как раз в том, о чем я говорила в первом ответе. Появилось много достойных конкурентов, которые закрывают те же потребности, что и книги.

- Как, на твой взгляд, возобновить моду на книги и чтение?

- А нужно ли? Мы все время пытаемся держаться за прошлое. За те стратегии и схемы, по которым раньше работал мир. Пусть те, кто любит именно формат книг – читает их. А те, кому нравится взаимодействовать с информацией новыми способами – пользуются ими.

- Электронная книга или бумажная?

Бумажная. Но быстрее я читаю электронную. Потому что она всегда в телефоне и можно почитать по пути, в кафе или перед сном, никому не мешая светом.

- Посоветуй идеальную книгу для отпуска?

- У меня нет отпусков, когда я лежу у бассейна и читаю книгу. Я в отпусках как заведенная исследую, где-то хожу с утра до вечера и в отель уже доползаю, чтобы отключиться. Так что вопрос не ко мне :)

- У тебя есть книга, которая перевернула твое мышление в определенный момент?

- Бернар Вербер "Империя ангелов". Я восхитилась его гипотезой происходящего с человеком после смерти. Тогда поняла, что, когда гадаешь на эту тему, не обязательно выбирать версию, предложенную одной из религий. Скорее всего никто правды не знает, как бы кто ни бил себя в грудь, доказывая точку зрения. Так почему бы тогда не придумать свою версию, с которой интересней, приятней и спокойней будет жить?

- Сколько страниц в день ты обычно читаешь?

- Нет такого правила. Было, что я проглотила книгу, пока ехала в поезде Днепр-Киев, не вставая ни разу даже в туалет. И на следующий же день приступила к новой. А бывают периоды, когда я месяцами не подхожу к книгам.

- Как приучить ребенка к чтению?

Не знаю. Говорят, что постоянно читать в присутствии ребенка, начиная с младенчества. И тогда, возможно, он скопирует эту модель с родителей. Звучит логично :)

- Ты думала когда-то над тем, чтобы написать книгу (возможно мемуары)?

- Я даже пробовала это сделать в детстве. Задумка была фантастической. Но из-за моей чрезмерной любви к деталям и уточнениям, я просто утонула в них на второй главе. Когда будет чем достойным поделиться с миром – может и напишу.

Напомним, ранее мы составили список книг для вдохновения.

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