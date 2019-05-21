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Иванна Онуфрийчук: сколько вышиванок в гардеробе телеведущей

Девушка рассказала о своей идеальной вышиванке

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 16:27
Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба НЛО TV

В Украине в третий четверг последнего весеннего месяца уже традиционно отмечают День вышиванки. Улицы превращаются в праздничные островки, люди надевают яркую одежду и делают тематические фотографии. В этом году на Почтовой площади состоялся показ национальных нарядов "ВишиванкаDay", организованный телеканалом "Украина" и новостями "Сегодня".

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Это большая встреча с фотозоной, флешмобами и звездным показом вышиванок от украинского дизайнера Юлии Магдич. Звезды канала, известные певцы дефилировали в ярких вышитых нарядах. В том числе и ведущая шоу "Без краватки" на телеканале НЛО TV, которая рассказала о своих "вышитых" традициях.

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба НЛО TV

- Иванна, в твоей семье вышиванка – это "новая" одежда?

- Нет, у нас в семье всегда была традиция надевать вышиванки. Мама заказывала специально наряды, шили вышиванки для всей семьи, детей. И каждый год, как только расцветали сады и цвели ромашки в саду у бабушки – мы ходили фотографироваться. У меня очень много старых фото в расшитых блузках, юбках. И плюс мы с сестрой всегда выступали на все праздники – в день нашего села, например – поэтому у нас было много разных вышиванок.

- А можешь посчитать, сколько в твоем гардеробе вышиванок сегодня?

- Это сложно. До десяти точно наберется! У меня есть два вышитых платья – я покупала у Оксаны Полонец – они расшиты очень красиво. Почти все мои традиционные наряды от Оксаны. Например, национальный украинский костюм, который Оксана мне подарила, когда я ездила представлять Украину на конкурсе "Принцесса мира". Также есть два комплекта юбок и три рубашки.

- Как ты относишься к вышиванкам в повседневном обиходе?

- Я думаю, что это более нарядная одежда все-таки. Конечно, вышиванки бывают разные, но хочется красивую, яркую, богатую, расшитую – и это уже выглядит не как на каждый день.

- Какие цвета твои любимые в вышиванках?

- Синий, красный и зеленый – люблю классические сочетания. Кстати, я читала, что вышиванки черного цвета – траурные, но я встречаю многих в черных вышиванках – и это выглядит очень красиво, празднично.

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба НЛО TV

- Какие орнаменты или аксессуары стоит выбрать к такому наряд?

- Знаю, что каждый орнамент имеет свое значение, а также сочетание орнаментов могут его менять – так что это очень индивидуально. Например, я знаю, что ромб – это к деньгам и богатству. По аксессуарам – я за то, чтобы было и удобно, и красиво. Можно надеть изысканную бижутерию и кроссовки, а вот венки – это уже более сценическое дополнения.

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- Как ты выбирала платье на "ВышиванкаDay"?

- Дизайнер пригласила меня на примерку – меряла разные варианты, и с неоновыми яркими цветами даже. Это классно выглядит, но я больше люблю классические вещи. Тем более, белый – мой любимый цвет, а синий очень идёт. Я выставляла варианты на голосование в соцсетях – и большинство проголосовало именно за это платье.

- Если бы ты была дизайнером, которую вышиванку создала?

- Белую, расшитую бисером. Я бы точно использовала бисер вместо нитей. Наверное, она была бы тяжелая, но эксклюзивная. И чтобы это обязательно была ручная работа. Эта вышивка бы сверкала, была изящной и "богатой", чтобы ее можно было надеть на красную дорожку и выглядеть на все сто!

Иванна Онуфрийчук
Иванна Онуфрийчук
Фото: пресс-служба НЛО TV

Отметим, в День Вышиванки звезды отечественного шоу-бизнеса опубликовали в Instagram поздравления и, конечно же, похвастались своими вышиванками от знаменитых дизайнеров.

Напомним, смотрите развлекательное шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV – все об отношениях, дружбе и новых трендах.

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Источник: Сегодня
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