Телеведущий Максим Сикора отметил первый юбилей дочери

Кассия родилась 5 мая год назад

Популярный ведущий канала "Украина" новостей "Сегодня" Максим Сикора в семейном кругу отпраздновал День рождения своей маленькой дочери Кассии, которой исполнился один год.

"Звездный" папа в Facebook сделал пост с яркими фото с домашнего праздника.

Фото: пресс-служба

"Нашей дочери сегодня – один годик. Сказать, что год пролетел как один день – ничего не сказать. Дети – самый большой дар человеку, они – делают нас лучшими, а мы их счастливыми", – прокомментировал событие ведущий.

Друзья в Facebook также поздравили Максима Сикору с именинницей: "пусть дочь растет здоровой, счастливой и украшает этот мир", "поздравляю с этим бесспорным счастьем", "Божьего благословения маленьком ангелу".

Из-за карантина первый юбилей дочери Максим Сикора отметил дома. Это не помешало семьи хорошо подготовиться к этому важному празднику.

На фото видно, что Кассия осталась в полном восторге с массой ярких впечатлений. Девочка искренне радуется и своей улыбкой согревает счастливых родителей и старшего брата.

Ранее мы поделились интересными фактами о ведущем Максиме Сикоре, который отпраздновал свой день рождения 20 декабря.

Также ведущие телеканала "Украина" рассказали, как изменились их привычки во время карантина.

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