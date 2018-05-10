"Телохранитель киллера" с Райаном Рейнольдсом и Сэмюэлем Л. Джексоном получит продолжение

Заявленное название второй части звучит как "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" ("Телохранитель жены киллера")

"Телохранитель киллера". Постер к фильму

Своеобразная пародия "Телохранитель киллера" на фильм с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон в главных ролях получит продолжение, сообщает The Hollywood Reporter.

На Каннском кинорынке стало известно, что студия Millennium Films уже готовит сиквел. Предполагается, что к своим образам вернутся не только Сэмюэл Л. Джексон (киллер) и Райан Рейнольдс (телохранитель), но и Сальма Хайек, сыгравшая темпераментную жену персонажа Джексона (пока официальные контракты никто не подписывал).

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Заявленное название второй части звучит как "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" ("Телохранитель жены киллера"). Поэтому без Сальмы – никак. Также ожидается, что в режиссерское кресло вернется Патрик Хьюз, а сценарий снова напишет Том О’Коннор.

Напомним, все знают, что Рейнолдс любит выставлять фото в соцсети. И недавно актер напугал поклонников внешним видом.