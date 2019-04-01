Темно и страшно: появился первый трейлер хоррора "Страшные истории для рассказа в темноте"

Это продюсерский дебют режиссера Гильермо Дель Торо

"Страшные истории для рассказа в темноте" Фото: YouTube

В сети появился первый трейлер продюсерского проекта режиссера Гильермо Дель Торо, который получил "Оскар" за фильм "Форма воды", "Страшные истории для рассказа в темноте".

Этот фильм основан на сборнике коротких ужастиков Элвина Шварца, который вышел еще в 1968 году. Это история о группе детей-изгоев, которым предстоит встретиться лицом к лицу со своими страхами, чтобы спасти родной городок от оживших ночных кошмаров.

Режиссером проекта выступил Андре Овредал, а за сценаристами являются Дэн и Кевин Хагеманы. Сам Дель Торо является не только продюсером ленты, но и автором сценария.

Мировая премьера фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" состоится 9 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что Гильермо дель Торо создаст антологию ужасов для стриминговой платформы Netflix. Проект называется "Гильермо дель Торо представляет 10 после полуночи" (Guillermo Del Toro Presents 10 After Midnight).

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