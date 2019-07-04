Темнокожая актриса сыграет главную роль в перезагрузке "Русалочки" от Disney

Главная роль досталась 19-летней афроамериканке

Холли Бэйли сыграет Русалочку Фото: Getty Images

Кинокомпания Disney решила переснять все свои успешные мультипликационные проекты. Первым выйдет на широкие экраны перезагрузка "Короля Льва". Теперь появилась официальная информация о еще одной адаптации культового мультфильма – "Русалочка".

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Так, недавно появились слухи, что злодейку Урсулу в новой "Русалочке" может сыграть Мелисса МакКарти, а теперь же появилась более громкая новость: Disney определился с исполнительницей главной роли. Новой Ариэль станет темнокожая актриса и певица Холли Бэйли. Об этом сообщает Variety.

Холли Бэйли с самого начала вызвала у режиссера ремейка мультфильма Роба Маршалла интерес и была основной претенденткой на роль. Режиссер отметил, что девушка обладает редким сочетание души, молодости, сердечности и невинности.

Отмечается также и то, что фильм станет первой главной ролью Бэйли. Ранее она сыграла в сериале "Повзрослевшие" и в спин-оффе "Черноватого".

В касте "Русалочки" также значатся Джейкоб Тремблей (сыграет рыбку-приятеля Русалочки) и Аквафина (ей досталась роль чайки). Даты премьеры у новой "Русалочки" пока нет.

Напомним, Disney нашел режиссера и для полнометражной картины "Чип и Дейл спешат на помощь", в которой будут задействованы живые актеры.

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