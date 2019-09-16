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Теперь окончательно: стало известно, получит ли сериал "Друзья" продолжение

Одна из создательниц сериала рассказала о планах на телешоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:16
"Друзья"
"Друзья"
Фото: YouTube

В этом году культовый молодежный телесериал "Друзья" празднует свое 25-летие с момента выхода на экраны. Правда, в этом году не обходится без печальных новостей. Например, стало известно, что сериал удалят из каталога Netflix уже в 2020 году.

Также смотрите видео о том, как звезда сериала "Друзья" отказала принцу Гарри:

Впрочем, поклонников больше беспокоит не то, как и где будут показывать проект, а будет ли у него продолжение. Точки над "і" расставила создательница "Друзей" Марта Кауффман. Об этом сообщает Variety.

Главные герои сериала "Друзья"
Главные герои сериала "Друзья"
Фото: NBC

"Мы не будем делать воссоединение. Мы не будем делать перезагрузку. Во-первых, сериал был о том времени, когда друзья стояли на первом месте, и именно они образовывали семью. Во-вторых, команда просто-напросто не сможет сделать лучше, чем тогда", – отметила Кауффман.

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Соавтор Марты Дэвид Крейн поддержал коллегу: "Мы сделали то шоу, которое хотели сделать. И у нас все получилось. Но сейчас это вряд ли получилось бы так же хорошо".

Таким образом, создатели сериала "Друзья" окончательно дали понять фанатам, что продолжения, воссоединения или перезапуска не будет.

Напомним, ранее Марта Кауфманн в интервью журналу The Rolling Stone уже признавалась, что продолжение сериала никто не будет снимать, и на это есть ряд причин.

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