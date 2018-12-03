Теплый вечер с детьми: ТОП-5 старых мультфильмов про Новый год

Сегодня.Lifestyle предлагает список старых мультфильмов для детей и всей семьи про Новый год

Старые мультфильмы про Новый год. Фото: YouTube

До Нового 2019 года осталось не так уж много и пора уже составлять список новогодних фильмов и мультфильмов, украшать дом и покупать подарки. Чтобы облегчить задачу Сегодня.Lifestyle предлагает список старых мультфильмов для детей и всей семьи про Новый год. Сохраняйте и наслаждайтесь просмотром в семейном кругу.

"Щелкунчик"

Кто хочет почувствовать дух Нового года уже сейчас – посмотрите это мультфильм. Это прекрасный тандем волшебной музыки Чайковского и сказки Гофмана. Зубастый рыцарь не пугает, а заставляет задуматься о доброте. По сюжету, в богатый дом съезжаются на елку дети из богатых семей. За их праздником наблюдает девочка-служанка. После праздника во время уборки зала она танцует с метлой вместо партнера и видит брошенного щелкунчика — игрушку, которой раскалывали орехи, но чуть не сломали. В ней просыпается жалость к Щелкунчику, и он оживает и рассказывает главной героине о своем прошлом.

"Зима в Простоквашино"

Фразы кота Матроски стали крылатыми. По сюжету, Шарик и Матроскин перестали разговаривать, а почтальон Печкин пытается их помирить. В это время папа и Дядя Федор собираются на Новый год в Простоквашино, а мама будет выступать на "Голубом огоньке". Но, как всегда, всех ожидает добрый и позитивный финал.

"Ночь перед Рождеством"

Мультипликационная адаптация повести Николая Гоголя. Кузнец Вакула влюблен в прекрасную Оксану, и он не остановился ни перед чем. Парень седлал самого черта, долетел на нем до стольного города Санкт-Петебурга, добрался до самой императрицы… И все это для того, чтобы заслужить любовь капризной красавицы.

"Снежная королева"

Мультфильм создан по мотивам сказки Андерсена. Бесконечная преданность и любовь Герды, которая покорила стихии, преодолела тысячи километров, спасла Кая от гибели и холодной вечности со Снежной королевой.

"Двенадцать месяцев"

Добрый и позитивный мультфильм. Злая мачеха отправила свою падчерицу в зимний снежный лес ночью, чтобы та набрала корзину подснежников, которую мачеха отправит королеве. Бедной девочке ничего не оставалось делать, как исполнить прихоть мачехи...

Напомним, Сегодня.Lifestyle предложил список лучших рождественских кинолент Netflix, которые вышли в ноябре 2018 года. Если вы не решили, что посмотреть на Рождество или про Рождество – этот список вам пригодится.