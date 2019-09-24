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Теракт в музее, сирота Тео и украинец Борис: впечатления от премьеры фильма "Щегол"

Кинокартина выходит в широкий украинский прокат 26 сентября

Владимир Грисюк
Сегодня, 13:59

23 сентября в Киеве состоялся допремьерный показ фильма "Щегол". Это экранизация одноименного романа Донны Тартт – писательницы, получившей Пулитцеровскую премию в 2014 году.

Сюжет фильма одновременно простой и запутанный. Итак, по порядку. В стенах нью-йоркского Метрополитен-музея происходит теракт. Погибает много людей, в том числе мать подростка по имени Теодор Декер (Оукс Фегли, потом Энсел Элгорт). Так получилось, что женщина засмотрелась на "Урок анатомии" Рембрандта в одном зале, а ее сын на "Щегла" (картина трехсотлетней давности голландца Карела Фабрициуса) – в другом. То есть формально этот шедевр спас мальчика от смерти.  

Кадр из фильма "Щегол"
Кадр из фильма "Щегол"
Фото: Warner Bros. Pictures

Тео временно забирает к себе семейство миссис Барбур (Николь Кидман), однако совсем скоро на горизонте появляется настоящий отец (Люк Уилсон). Это жалкий актер-неудачник, игрок и алкоголик, вроде как бросивший пить, но не на всегда. Он живет на окраине Лас-Вегаса вместе со своей наркозависимой и весьма легкомысленной любовницей (Сара Полсон).

Кадр из фильма "Щегол"
Кадр из фильма "Щегол"
Фото: Warner Bros. Pictures

Зрителю предстоит узнать, кем вырастит Тео и какую роль в его жизни сыграет "Щегол" и Борис (Финн Вольфхард, потом Анайрин Барнард) – русскоязычный эмигрант из Украины, а по совместительству – пьющий наркоман, тесно связанный с криминальным миром и нераскрытыми убийствами. 

Кадр из фильма "Щегол"
Кадр из фильма "Щегол"
Фото: Warner Bros. Pictures

В фильме чувствуется, что первоначально история рассказана женщиной (и режиссер-мужчина Джон Краули очень старался это передать). Наполненная поэтичностью, полнотой звуков и красок кинокартина показывает, как полотно давно умершего художника даже через триста лет может повлиять на судьбы целого ряда людей. 

Смотрите видео о том, чем смогла удивить Николь Кидман, сыгравшая в "Щегле":

Начало "Щегла" немного затянуто, поэтому зрителям, которые перед просмотром фильма не прочитали книгу, будет скучновато наблюдать за медлительной раскачкой сюжета. Но тем, кто обожает эстетику кино с акцентами на крупных планах, отдельных элементах интерьеров, одежде, блюдах и даже прикосновениях, – понравится сам процесс созерцания. Экшен, если это можно так назвать, помещен преимущественно во вторую часть фильма. Постреляли немного для приличия и все закончилось вполне ожидаемо – изыскано лирически с легким горьким привкусом, чтобы не испортить все хеппи-эндом. 

Фильм затрагивает довольно много модных сейчас тем – путешествия, философии космополитизма, любви к искусству, истории, антиквариату, раскрытие проблем и причин всевозможных зависимостей (привет Гаспару Ноэ!) и даже поцелуй мальчиков-подростков. Но "Щегол" прекрасен сам по себе, его интересно смотреть и вдохновляться каждым кадром, не потому, что там заложен какой-то особенный смысл, а потому, что смысл – не главное. 

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Лично для меня один из самых сильных моментов в фильме, когда главный герой (будучи еще подростком!) под воздействием наркотиков наблюдает, как солнечные лучи просвечивают подымающуюся в салоне самолета пыль. И вот он вспоминает теракт в музее (там тоже много пыли), где он потерял свою мать, где закончилась его прежняя беззаботная жизнь и пришлось все начинать сначала.  

Моя оценка: 7/10. 

Ранее "Сегодня" опубликовали обзор фильма "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Напомним, на прошлой неделе в украинский прокат вышли такие фильмы, как триллер "К звездам", украинский фильм "Фокстер и Макс", боевик "Рэмбо 5: Последняя кровь" с Сильвестром Сталлоне в главной роли, политический триллер "Опасные секреты" и документальный фильм Рона Ховарда "Паваротти".

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Источник: Сегодня
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