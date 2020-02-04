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Тейлор Свифт представила песню Only the Young из саундтрека фильма Miss Americana

Документальный фильм о певице уже вышел на Netflix

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт
Фото: Getty Images

Американская певица Тейлор Свифт, о которой сняли документальный фильм, презентовала новую песню Only the Young.

Ранее Джастин Бибер обвинил Тейлор Свифт в травле его продюсера, узнайте подробности в видео:

Композиция вошла в саундтрек биографического фильма о певице под названием Miss Americana.

Режиссером фильма выступила Лана Уилсон. 31 января, картина вышла на стриминговой платформе Netflix.

Картина рассказывает о том, как юная кантри-певица стала одной из главных поп-икон современной музыки и чего ей это стоило. Тейлор рассказала, как чувствовала себя на разных этапах карьеры, каково это – жить под пристальным вниманием и пытаться соответствовать (или не соответствовать) тому, какой хотят тебя видеть окружающие, и о том, как провела целый год, взяв "тайм-аут".

Напомним, ранее Тейлор Свифт рассказала о голодании и комплексах. Звезда впервые откровенно призналась, что в 18 лет страдала от расстройства, после того, как попала на обложку глянца.

Отметим, что у певицы сейчас трудный период – у мамы Тейлор Свифт обнаружили рак мозга.

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