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Тейлор Свифт шокировала образом в трейлере мюзикла "Кошки"

Компания Universal представила первый трейлер киноверсии знаменитого бродвейского шоу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:13
Опубликован первый трейлер мюзикла "Кошки"
Опубликован первый трейлер мюзикла "Кошки"
Фото: YouTube

Компания Universal, которая переснимет "Человека-невидимку" Герберта Уэллса, представила первый трейлер киноверсии знаменитого мюзикла "Кошки". Главные роли в фильме исполнили Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Ребел Уилсон и другие знаменитости.

В чем Джастин Бибер обвиняет Тейлор Свифт, смотрите в ролике:

Первый официальный трейлер новых "Кошек" опубликован на канале Universal Pictures в Youtubе. Все персонажи предстоящего фильма по мотивам произведения Эндрю Ллойда Уэббера появятся на экранах в образе кошек.

Известная кантри-исполнительница Тейлор Свифт исполнила роль рыжей кошки Бомбалурини. Роль главного мужского персонажа исполнила оскароносная британская актриса театра и кино Джуди Денч.

К слову, трейлер "Кошек" в сети приняли не очень тепло. Пользователи социальных сетей раскритиковали образы актеров, отмечая, что персонажи "выглядят отвратительно". В Yotube ролик набрал более 130 тыс. дизлайков.

Кошки 2019 – смотреть трейлер онлайн:

Мировая премьера ремейка "Кошки" состоится 19 декабря 2019 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что вышел дебютный трейлер приквела Kingsman.

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