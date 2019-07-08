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The Neighbourhood возвращаются в Украину c большим концертом

Американцы выступят в столичном Дворце спорта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
The Neighbourhood возвращаются в Украину c большим концертом
The Neighbourhood возвращаются в Украину c большим концертом
Фото: instagram.com/thenbhd

Популярная американская группа The Neighbourhood возвращается в Украину. Коллектив выступит с большим концертом в столичном Дворце спорта 4 февраля 2020 года. Продажа билетов стартует уже 12 июля.

Напомним, что 9 июля на ВДНХ стартует фестиваль Atlas Weekend, расписание которого можно найти здесь.

В 2016 году коллектив во главе с Джесси Розерфодом впервые порадовал украинских фанатов концертом в клубе Atlas. На этот раз калифорнийские ребята соберут площадку в Киеве куда больше.

Публикация от The Neighbourhood (@thenbhd)

На сцене Дворца спорта уже в феврале The Neighbourhood представят свежий релиз Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing. Новая работа группы состоит из двух EP: "Hard", "To Imagine", а также полноформатных альбомов "The Neighbourhood" и "Ever Changing".

"Мы как-то виделись с нашим менеджером и обсуждали ситуацию в музыке на данный момент. Сейчас люди редко уделяют много времени какой-то одной группе или жанре. Поэтому мы решили сделать что-то, что задержит слушателя с The Neighbourhood надолго", – делится фронтмен The NBHD Джесси.

На один из синглов ребята сняли кинематографичный клип с участием известного актера Томми Вайсо.

Купить билеты на концерт The Neighbourhood в Киеве во Дворце спорта можно будет с 12 июля. 

Ранее стало известно, что одного из хедлайнеров Atlas Weekend американского рэпера A$AP Rocky арестовали в Швеции.

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