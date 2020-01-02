"Тихое место 2": появился впечатляющий трейлер фильма

К своей роли вернулась Эмили Блант

"Тихое место 2" Фото: YouTube

Как известно, хоррор "Тихое место" получил продолжение. Теперь в сети появился первый трейлер фильма "Тихое место 2".

55 лет назад на экраны вышел фильм "Анжелика, маркиза ангелов":

Картина расскажет о семье Эббот, которая на этот раз решает покинуть свою ферму, на которой длительное время скрывалась от слепых чудовищ, попавших на Землю.

Актриса Эмили Блант вернется в роли Эвелин Эббот, которой теперь придется возглавить семейство, чтобы бесшумно выживать. В трейлере ленты "Тихое место 2" можно увидеть, что семейство встретится с другими людьми, которые выжили после катастрофы.

Кроме того, из ролика можно сделать вывод, что зрителям покажут и начало страшных событий, которые привели к уничтожению человечества, а также расскажут об историях других выживших.

В украинских кинотеатрах Тихое место 2 должно появиться уже 19 марта 2020 года.

Напомним, звезда Marvel Джимон Хонсу, известный по роли Кората Преследователя в фильмах "Стражи галактики" и "Капитан Марвел", сыграет в сиквеле "Тихого места".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.