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"Тихое место 2": появился впечатляющий трейлер фильма

К своей роли вернулась Эмили Блант

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:50
"Тихое место 2"
"Тихое место 2"
Фото: YouTube

Как известно, хоррор "Тихое место" получил продолжение. Теперь в сети появился первый трейлер фильма "Тихое место 2".

55 лет назад на экраны вышел фильм "Анжелика, маркиза ангелов":

Картина расскажет о семье Эббот, которая на этот раз решает покинуть свою ферму, на которой длительное время скрывалась от слепых чудовищ, попавших на Землю.

Актриса Эмили Блант вернется в роли Эвелин Эббот, которой теперь придется возглавить семейство, чтобы бесшумно выживать. В трейлере ленты "Тихое место 2" можно увидеть, что семейство встретится с другими людьми, которые выжили после катастрофы.

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Кроме того, из ролика можно сделать вывод, что зрителям покажут и начало страшных событий, которые привели к уничтожению человечества, а также расскажут об историях других выживших.

В украинских кинотеатрах Тихое место 2 должно появиться уже 19 марта 2020 года.

Напомним, звезда Marvel Джимон Хонсу, известный по роли Кората Преследователя в фильмах "Стражи галактики" и "Капитан Марвел", сыграет в сиквеле "Тихого места".

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фильм трейлер Эмили Блант Тихое место
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