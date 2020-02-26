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"Тихое место 2": зрители в восторге от нового трейлера и ролика о съемках фильма

К своей роли вернулась Эмили Блант

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:45

В Сети появился второй трейлер продолжения хоррора "Тихое место", а также видео о продолжении хоррора. К своим ролям вернулись Эмили Блант, Ноа Джуп и Милли Симмондс. Также в картине снимутся Киллиан Мерфи и Брайан Тайри Генри.

Кадр из фильма "Тихое место"
Кадр из фильма "Тихое место"
Фото: YouTube

"Тихое место 2" начинается там, где мы его оставили. Вся система безопасности разрушена, и герои вынуждены бежать и начинать все сначала", – рассказал режиссер Джон Красински о второй части постапокалиптического триллера.

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Семья продолжает бороться за жизнь в полной тишине. После столкновения с существами в собственном доме, они окажутся лицом к лицу с ужасами внешнего мира. Ступив в неизвестность, семья выясняет, что создания, которые охотятся на звук, – не единственная угроза за пределами безопасного места.

Премьера фильма "Тихое место 2" намечена в Украине на 19 марта 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что звезда Marvel Джимон Хонсу, известный по роли Кората Преследователя в фильмах "Стражи галактики" и "Капитан Марвел", сыграет в сиквеле "Тихого места".

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