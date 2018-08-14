Тина Кароль даст сольный концерт в Sky Family Park

Тина Кароль – одна из самых известных и востребованных певиц украинского шоу-бизнеса

19 августа в 19:00 неповторимая Тина Кароль выступит с сольным концертом в Sky Family Park (пр. Г. Ватутина, 2Т). Большой концерт искренних эмоций и любимых композиций, который останется в вашей памяти и сердцах надолго! Певица исполнит свои самые известные хиты и новые песни из альбома "Интонации".

Тина Кароль – одна из самых известных и востребованных певиц украинского шоу-бизнеса. Все ее песни мгновенно становятся хитами, а каждый выход в свет в новом образе – яркий и незабываемый.

Стоимость билетов на концерт Тины Кароль:

Детям до 5 лет включительно – вход бесплатный.

Детям с 6 лет включительно до 11 лет включительно стоимость билета – 250 грн.*

Детям с 12 лет включительно и для взрослых стоимость билета – 500 грн.

Приобрести билеты

*При покупке детского билета нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО предъявить документ при входе в парк, удостоверяющий возраст ребенка. Если документ не предъявляется, то Вы должны оплатить полную стоимость взрослого билета – 500 грн.