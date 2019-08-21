Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тина Кароль исполнит Гимн на "Шествии Достоинства" на День Независимости

Певица с радостью согласилась исполнить гимн

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:49
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Подготовка к празднованию Дня Независимости Украины идет полным ходом. Так, появились снимки с репетиции "Шествия Достоинства", режиссерами которого являются Алан Бадоев и Елена Коляденко. Теперь стало известно, что украинская певица Тина Кароль исполнит Гимн Украины во время "Шествия Достоинства". Об этом сообщил PR-менеджер артистки Павел Орлов в Facebook.

Смотрите видео о том, как Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото:

"Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия Достоинства ко Дню независимости", – прокомментировал Орлов фрагмент видео, на котором Кароль поет гимн.

Читайте также:
Марш Достоинства, рыцарский турнир и гонка ретромашин: куда пойти на День Независимости

Сама же 34-летняя певица также поделилась новостью в своем Instagram.

"Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной", – написала она.

Напомним, ранее мы сделали небольшую подборку – музыка ко Дню Независимости Украины 2019. Слушаем и вдохновляемся!

Празднуйте День Независимости вместе с новостями "Сегодня":

22 августа – смотрите спецпроект "День украинца" о повседневной жизни украинцев во всем мире;

23 августа – следите за всеукраинской экспедицией и установлением рекорда Украины ко Дню государственного флага;

24 августа – празднуйте День Независимости и присоединяйтесь к награждению необычайных Героев "Сегодня". 

Новости "Сегодня" объединяют всю страну!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Достопримечательности Киева: ТОП-10 интересных мест День Независимости Украины 2019: появились подробности подготовки "Шествия Достоинства" Рыцарский турнир, арбузный фестиваль и автопробег: как отпразднуем День Независимости День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике
Тина Кароль Владимир Зеленский гимн Украины День Независимости 2019
Реклама

Новости партнеров

Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Zdeňka Seidlová: самые красивые бегуньи из Instagram
Салат из кабачков, помидоров и перца на зиму
Салат из кабачков, помидоров и перца на зиму
Овощная диета Юлии Ковальчук — избавляет от 5 лишних кг за 3 дня
Овощная диета Юлии Ковальчук — избавляет от 5 лишних кг за 3 дня
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься
Ученые дали советы, когда и каким спортом стоит заниматься

Популярные статьи

Вчера, 19:03Техно

Гигантский шар из космоса ночью осветил остров: что это было

Вчера, 13:09Travel

Forbes назвал украинский город, куда лучше поехать вместо Парижа

Вчера, 11:39Fun

Медведица с крыльями: в Чернобыле нашли необычное существо (фото)

Вчера, 10:28Fun

Акула вырвала огромный улов из рук рыбака: видео

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 20 августа: все знаки зодиака

19 августаEvents

Выходные дни и праздники в августе 2019 года в Украине

19 августаEvents

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

19 августаFun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

19 августаFun

Жених после свадьбы забыл имя невесты

19 августаШоу-бизнес

День Независимости 2019: Олег Винник рассказал, что думает о празднике

19 августаШоу-бизнес

Стоимость впечатляет: во сколько Алине Гросу обошлась свадьба

19 августаFun

Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки

19 августаFun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

19 августаFood

День Независимости 2019: блюда украинской кухни, которые стоит попробовать каждому иностранцу

19 августаТехно

Эксперты назвали ТОП-4 лучших смартфона лета

18 августаШоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Новости партнеров

Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Невеста украинского футболиста балует фанатов фотографиями
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Как замедлить рост волос в домашних условиях
Как замедлить рост волос в домашних условиях
Почему беспорядок дома делает мир лучше, а человека —счастливее
Почему беспорядок дома делает мир лучше, а человека —счастливее
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Проблемы с давлением: лечимся народными методами
Польза и вред зеленого лука
Польза и вред зеленого лука
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку