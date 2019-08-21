Тина Кароль исполнит Гимн на "Шествии Достоинства" на День Независимости

Певица с радостью согласилась исполнить гимн

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

Подготовка к празднованию Дня Независимости Украины идет полным ходом. Так, появились снимки с репетиции "Шествия Достоинства", режиссерами которого являются Алан Бадоев и Елена Коляденко. Теперь стало известно, что украинская певица Тина Кароль исполнит Гимн Украины во время "Шествия Достоинства". Об этом сообщил PR-менеджер артистки Павел Орлов в Facebook.

Смотрите видео о том, как Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото:

"Тина Кароль репетирует Гимн Украины, который исполнит 24 августа во время Шествия Достоинства ко Дню независимости", – прокомментировал Орлов фрагмент видео, на котором Кароль поет гимн.

Сама же 34-летняя певица также поделилась новостью в своем Instagram.

"Я очень счастлива быть в этот исторический момент с тобой, Владимир Зеленский. Звучать, вдохновлять, гордиться нашим президентом и Родиной", – написала она.

Напомним, ранее мы сделали небольшую подборку – музыка ко Дню Независимости Украины 2019. Слушаем и вдохновляемся!

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