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Тина Кароль презентовала клип на песню "Иди на жизнь"

Певица ранее представила саму песню

Редакция Сегодня Lifestyle
Вчера, 20:09
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: instagram.com/tina_karol

Популярная украинская певица Тина Кароль недавно представила новую песню "Иди на жизнь", а сегодня состоялась премьера клипа! Автор музыки и слов – Егор Солодовников.

Смотреть клип "Иди на жизнь" Тина Кароль – видео:

"Иди на жизнь – это жизнеутверждающий манифест Тины Кароль. Новую песню певица называет судьбоносной, призванной вселить веру и надежду в сердца ее поклонников", – сказано в описании песни. Клип, режиссером которого выступила Polly Pierce, снимался в Лос-Анджелесе. Исполнительным продюсером клипа выступила Анна Пагава.

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Новая видеоработа – настоящий хит. В клипе Тина Кароль хочет услышать свой внутренний голос, прислушаться к "своему внутреннему ребенку". Столь абстрактные вещи показаны в клипе намеренно буквально, подчеркивая реальность воплощения смысла песни.

Напомним, ранее Тина Кароль презентовала свою новую песню под названием "Вабити".

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