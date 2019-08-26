Тина Кароль презентовала новую песню "Вабити": видео

Украинская певица стала приглашенной гостьей первого эфира "Танців з зірками"

Тина Кароль Фото: YouTube

Украинская певица Тина Кароль, которая исполнила гимн Украины на крыше здания, презентовала свою новую песню под названием "Вабити". Премьера хита состоялась в прямом эфире шоу "Танці з зірками 2019" в воскресенье, 25 августа.

Кто делает откровенные фото Тины Кароль для ее Instagram, смотрите в сюжете:

В новом сезоне "Танців з зірками" Тина Кароль вновь, как и 13 лет назад, стала ведущей проекта вместе с Юрием Горбуновым. Кроме того, артистке выпала честь впервые представить сольный хит и яркий номер в прямом эфире.

INSTAGRAM

Кароль вышла на паркет в неожиданном образе – она сменила роскошное вечернее платье ведущей на провокационное мини. Вместе с балетом Тина исполнила зажигательный и страстный танец, вызвав бурю оваций в студии.

Тина Кароль – Вабити – Танці з зірками 2019:

Ранее мы писали, что MARUV выступила в первом эфире "Танців з зірками" и чуть не поссорилась с Екатериной Кухар.

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