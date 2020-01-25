Тине Кароль – 35: самые популярные хиты украинской певицы

Тина Кароль – одна из самых успешных украинских певиц

Тина Кароль Фото: пресс-служба

Сегодня, 25 января, украинская певица и телеведущая Тина Кароль празднует свой юбилей. Звезде исполняется 35 лет! У Тины был тернистый творческий путь, но теперь она является одной из самых успешных украинских певиц. Недавно Тина Кароль дала большое интервью, в котором призналась, какая она на самом деле, не на сцене.

Ранее Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото:

Мы предлагаем вспомнить самые знаковые видеоработы Тины Кароль за ее карьеру.

"Домой", 2019

Тина Кароль выступила в дуэте с Даном Баланом, который является автором песни. После исполнения композиции поклонники заговорили о романе звезд.

"Иди на жизнь", 2019

Клип, режиссером которого выступила Polly Pierce, снимался в Лос-Анджелесе. Исполнительным продюсером клипа выступила Анна Пагава.

"Безодня", 2019

Совместная песня Тины Кароль и группы "Бумбокс". Чувственная композиция однозначно пришлась по вкусу поклонникам артистов.

"Сила высоты", 2018

Режиссером видео стал Хиндрек Маасик. В своей работе он сделал ставку на женственность и красоту самой артистки, обыгрывая в клипе грациозность ее образа.

"Сдаться ты всегда успеешь", 2015

Песня о том, что не надо сдаваться, не надо опускать руки. Композиция вошла в саунд-трек к новому украинскому сериалу "Хозяйка".

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"Помню", 2013

Клип снят на песню "Помню", которая вошла в одноименный альбом.

"Ноченька", 2006

Клип снял Алан Бадоев. Сам режиссер называет ролик одним из таких, после которых поменялась его жизнь.

"Выше облаков", 2005

Это был дебютный клип исполнительницы.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, какой была реакция ее единственного сына Вениамина на слухи о ее романе с молдавским исполнителем.

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