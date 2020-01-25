Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тине Кароль – 35: самые популярные хиты украинской певицы

Тина Кароль – одна из самых успешных украинских певиц

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Тина Кароль
Тина Кароль
Фото: пресс-служба

Сегодня, 25 января, украинская певица и телеведущая Тина Кароль празднует свой юбилей. Звезде исполняется 35 лет! У Тины был тернистый творческий путь, но теперь она является одной из самых успешных украинских певиц. Недавно Тина Кароль дала большое интервью, в котором призналась, какая она на самом деле, не на сцене.

Ранее Тина Кароль призналась, кто делает ее откровенные фото:

Мы предлагаем вспомнить самые знаковые видеоработы Тины Кароль за ее карьеру.

"Домой", 2019

Тина Кароль выступила в дуэте с Даном Баланом, который является автором песни. После исполнения композиции поклонники заговорили о романе звезд.

"Иди на жизнь", 2019

Клип, режиссером которого выступила Polly Pierce, снимался в Лос-Анджелесе. Исполнительным продюсером клипа выступила Анна Пагава.

"Безодня", 2019

Совместная песня Тины Кароль и группы "Бумбокс". Чувственная композиция однозначно пришлась по вкусу поклонникам артистов.

"Сила высоты", 2018

Режиссером видео стал Хиндрек Маасик. В своей работе он сделал ставку на женственность и красоту самой артистки, обыгрывая в клипе грациозность ее образа.

"Сдаться ты всегда успеешь", 2015

Песня о том, что не надо сдаваться, не надо опускать руки. Композиция вошла в саунд-трек к новому украинскому сериалу "Хозяйка".

Читайте также:
Тина Кароль впервые рассказала о проблемах с наследством после смерти мужа

"Помню", 2013

Клип снят на песню "Помню", которая вошла в одноименный альбом.

"Ноченька", 2006

Клип снял Алан Бадоев. Сам режиссер называет ролик одним из таких, после которых поменялась его жизнь.

"Выше облаков", 2005

Это был дебютный клип исполнительницы.

Напомним, ранее Тина Кароль призналась, какой была реакция ее единственного сына Вениамина на слухи о ее романе с молдавским исполнителем.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Тина Кароль назвала свой вес и рассекретила заветную мечту Тина Кароль очаровала поклонников новым платьем за 36 тысяч гривен "Щедрик" в исполнении звезд: Тина Кароль, Настя Каменских, The Hardkiss
Тина Кароль клип песня певица
Реклама

Новости партнеров

Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Вкусный салат, прост в изготовлении, яркий и красочный
Онкологи предупредили о смертельной опасности простых предметов
Онкологи предупредили о смертельной опасности простых предметов
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Новые тренды в маникюре: идеи декора ногтей (фото)
Кардашьян показала, как выглядит в домашней обстановке
Кардашьян показала, как выглядит в домашней обстановке
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 23:02Events

Новолуние 25 января: что действительно нужно делать в этот день

Вчера, 19:40Шоу-бизнес

Участница "Голос країни 10" Василиса Старшова обратилась к Владимиру Зеленскому

Вчера, 19:27Events

Китайский Новый год: прикольные поздравления и яркие открытки

Вчера, 15:42Fun

Татьянин день 2020: дата, история, традиции и приметы праздника

Вчера, 12:54Техно

Владельцы электромобилей признались о проблемах в эксплуатации

Вчера, 12:37Психология

Главное новолуние 2020 года: какое влияние окажет на людей

Вчера, 07:02Fun

24 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

23 январяEvents

Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака: не торопитесь с реализацией планов

23 январяFood

Рецепт конвертиков из лаваша с сыром и зеленью

23 январяFun

Мужчина нашел неопознанное животное размером с автомобиль: фото

22 январяШоу-бизнес

Евровидение 2020: первые участники конкурса

22 январяFun

Кот-гигант: питомца весом в 16 кг сняли на видео в приюте

22 январяEvents

Китайский Новый год 2020: чей это год по восточному гороскопу

22 январяFun

Богатырь весом в 440 кг удивил выбором невесты: фото

22 январяFun

Изуродованная редкой болезнью девушка вернула себе красоту: фото

22 январяFun

22 января: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Новости партнеров

Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Раздетая Мисс Украина показала, чем ее одарила природа
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике
Очаровательная Анжелика: блондинка в рубрике "велосипедистка дня"
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой
Девушка дня. Рита Перейра, поссорившая Роналду с невестой
Салат Граф - серьезный конкурент
Салат Граф - серьезный конкурент "селедке под шубой"
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
Названа диета, которая помогает бороться со старческим слабоумием
От колоректального рака защищает лук
От колоректального рака защищает лук
Диетологи предупредили о смертельной опасности жаренной картошки
Диетологи предупредили о смертельной опасности жаренной картошки
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым
Анна Ризатдинова рассказала о своих отношениях с Прохоровым