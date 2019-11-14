"То ли девочка, а то ли виденье": обзор фильма "Ангелы Чарли"

Это третья полнометражная картина об "ангелах Чарли"

"Ангелы Чарли" Фото: YouTube

На широкие экраны выходит продолжение знаменитой франшизы "Ангелы Чарли". Допремьерный показ состоялся в столичном кинотеатре "Оскар". Режиссером новой картины стала Элизабет Бэнкс, она же сыграла одну из ролей в фильме. Новых "ангелов" исполнили актрисы нового поколения: Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

Папарацци подловили Кристен Стюарт, смотрите подробности:

Сегодня.Lifestyle сделали обзор фильма "Ангелы Чарли". Первое, что нужно сказать – это уже третий полнометражный фильм о красотках-шпионках "ангелах Чарли". Первая киноадаптация телесериала "Ангелы Чарли" конца 1970-х годов (да, был еще и сериал, который спродюсирован Аароном Спеллингом и Леонардом Голдбергом) вышла в 2000-м с Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью в главных ролях. Сиквел увидел свет в 2003-м году. Теперь же громкое возвращение "ангелов" нового поколения под руководством Элизабет Бэнкс. Она стала у режиссерского руля, писала сценарий и сыграла роль Босли (одного из).

"Ангелы Чарли" Фото: пресс-служба

"Ангелы Чарли": сюжет фильма и главные герои

По сюжету, Елена Хофлин (Наоми Скотт), блестящий ученый и инженер, которая создала Calisto – устойчивый источник энергии, аппарат, который способен превращать электрические волны в убийственный заряд. Начальство решает продать этот прибор "плохим парням" и Елена обращается за помощью в агентство Таунсенда. "Ангелы Чарли" попытаются вернуть устройство, прежде чем случится нечто ужасное.

"Ангелы Чарли" Фото: YouTube

Елена знакомится с Босли (Элизабет Бэнкс), Сабиной (Кристен Стюарт), Джейн Кано (Элла Балинска), после чего начинаются настоящие приключения с погонями, маскировками и драками.

В фильме также сыграли Джонатан Такер, Луис Херардо Мендес и звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Голодные игры" Сэм Клафлин. Интересные и, в то же время, вполне ожидаемые персонажи.

"Ангелы Чарли": впечатления от фильма

"Ангелы Чарли" Фото: YouTube

В любом коллективе должен быть солист. Так и в этом фильме, солистом оказалась героиня Кристен Стюарт, которая хоть как-то разбавляла банальность сцен и вполне ожидаемый сюжет. Одно радует – фильм не похож на предыдущие части со смазливыми девушками в мини-юбках (хотя тут тоже много красоток). Там был мир мужчин, с которыми должны уживаться сильные женщины. Это же – фильм нового поколения, где смыты границы, где сексуальность определяется не длинной ног и накачанностью губ. Андрогинная внешность Кристен Стюарт как раз тому подтверждение. Тут правда видно, что фильм снят женщиной, с главными героинями женщинами и, скорее всего, только для женщин.

Напомним, ранее издание Entertainment Weekly поделилось эксклюзивными кадрами грядущего перезапуска "Ангелов Чарли".

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