Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"То ли девочка, а то ли виденье": обзор фильма "Ангелы Чарли"

Это третья полнометражная картина об "ангелах Чарли"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:05
"Ангелы Чарли"
"Ангелы Чарли"
Фото: YouTube

На широкие экраны выходит продолжение знаменитой франшизы "Ангелы Чарли". Допремьерный показ состоялся в столичном кинотеатре "Оскар". Режиссером новой картины стала Элизабет Бэнкс, она же сыграла одну из ролей в фильме. Новых "ангелов" исполнили актрисы нового поколения: Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска.

Папарацци подловили Кристен Стюарт, смотрите подробности:

Сегодня.Lifestyle сделали обзор фильма "Ангелы Чарли". Первое, что нужно сказать – это уже третий полнометражный фильм о красотках-шпионках "ангелах Чарли". Первая киноадаптация телесериала "Ангелы Чарли" конца 1970-х годов (да, был еще и сериал, который спродюсирован Аароном Спеллингом и Леонардом Голдбергом) вышла в 2000-м с Камерон Диас, Дрю Бэрримор и Люси Лью в главных ролях. Сиквел увидел свет в 2003-м году. Теперь же громкое возвращение "ангелов" нового поколения под руководством Элизабет Бэнкс. Она стала у режиссерского руля, писала сценарий и сыграла роль Босли (одного из).

"Ангелы Чарли"
"Ангелы Чарли"
Фото: пресс-служба

"Ангелы Чарли": сюжет фильма и главные герои

По сюжету, Елена Хофлин (Наоми Скотт), блестящий ученый и инженер, которая создала Calisto – устойчивый источник энергии, аппарат, который способен превращать электрические волны в убийственный заряд. Начальство решает продать этот прибор "плохим парням" и Елена обращается за помощью в агентство Таунсенда. "Ангелы Чарли" попытаются вернуть устройство, прежде чем случится нечто ужасное.

"Ангелы Чарли"
"Ангелы Чарли"
Фото: YouTube

Елена знакомится с Босли (Элизабет Бэнкс), Сабиной (Кристен Стюарт), Джейн Кано (Элла Балинска), после чего начинаются настоящие приключения с погонями, маскировками и драками.

Читайте также:
Ангелы Чарли": чем удивит новый фильм современного зрителя

В фильме также сыграли Джонатан Такер, Луис Херардо Мендес и звезда фильмов "Пираты Карибского моря" и "Голодные игры" Сэм Клафлин. Интересные и, в то же время, вполне ожидаемые персонажи.

"Ангелы Чарли": впечатления от фильма

"Ангелы Чарли"
"Ангелы Чарли"
Фото: YouTube

В любом коллективе должен быть солист. Так и в этом фильме, солистом оказалась героиня Кристен Стюарт, которая хоть как-то разбавляла банальность сцен и вполне ожидаемый сюжет. Одно радует – фильм не похож на предыдущие части со смазливыми девушками в мини-юбках (хотя тут тоже много красоток). Там был мир мужчин, с которыми должны уживаться сильные женщины. Это же – фильм нового поколения, где смыты границы, где сексуальность определяется не длинной ног и накачанностью губ. Андрогинная внешность Кристен Стюарт как раз тому подтверждение. Тут правда видно, что фильм снят женщиной, с главными героинями женщинами и, скорее всего, только для женщин.

Напомним, ранее издание Entertainment Weekly поделилось эксклюзивными кадрами грядущего перезапуска "Ангелов Чарли".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Dont Call Me Angel: Лана Дель Рей, Майли Сайрус и Ариана Гранде выпустили совместный клип Опубликован первый трейлер новых "Ангелов Чарли" Убойные девчонки: появились первые кадры новых "Ангелов Чарли" с Кристен Стюарт и Элизабет Бэнкс
фильм Ангелы Чарли сиквел Кристен Стюарт элизабет бэнкс
Реклама

Новости партнеров

Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Прощай, старая ванная! Обновление без ремонта
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Ветчина из рульки - отличная закуска, лучше любой колбасы
Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
Торт Карамельная девочка: чудо-рецепт
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает
С нее стянули лицо: Заворотнюк больше никто не узнает

Популярные статьи

Вчера, 16:59Food

Новогодние блюда 2020: ТОП-5 рецептов праздничных салатов

Вчера, 12:53Шоу-бизнес

Алла Мазур рассказала об онкологии: реакция Янины Соколовой, Юрия Горбунова и других

Вчера, 12:05Food

Клюква: польза и вред осенней ягоды

Вчера, 11:46Шоу-бизнес

У Аллы Мазур онкология: что известно об украинской телеведущей

Вчера, 11:13Шоу-бизнес

Андрею Данилко стало плохо во время выступления: что произошло на самом деле

Вчера, 10:03Психология

Пять правильных привычек для улучшения работы мозга

Вчера, 09:05Шоу-бизнес

Надя Дорофеева назвала свой рост, вес и рассказала о комплексах

12 ноябряEvents

Гороскоп на 13 ноября для всех знаков зодиака: вас подведет рассеянность

12 ноябряТехно

Apple iPhone 12 будет похож на "древний" iPhone 4: фото

12 ноябряШоу-бизнес

"Начинаю бороться": у известной ведущей Аллы Мазур обнаружили рак

12 ноябряШоу-бизнес

Надя Дорофеева призналась, почему не завязались романтические отношения с Позитивом

12 ноябряFood

Новый год 2020: что должно быть на праздничном столе в год Крысы

12 ноябряFun

Считали вымершим: необычный олень размером с кошку попал на видео

11 ноябряАфиша

Не оправдалось: перезагрузку "Беверли-Хиллз, 90210" закрывают после первого сезона

11 ноябряШоу-бизнес

"Волшебная": Ирина Билык показала, как выглядела в молодости

11 ноябряТехно

Windows 10 заставили работать на "древнем" калькуляторе: видео

Новости партнеров

"Пальчики оближешь": Котлеты из сайры консервированной
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ремонт туалета панелями: оперативное преображение без лишних трат
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Назван напиток, улучшающий здоровье мозга
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Этому не место на кухне: 9 самых ненужных вещей
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
Экс-холостяк Макацария показал счастливую невесту
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
7 советов, как и когда пить кофе с пользой для здоровья
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками
5 имен мужчин, которые становятся подкаблучниками