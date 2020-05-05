Ток-шоу "Говорить Україна" помогло испанке разыскать украинских сестер
Катерина переехала в Испанию, еще будучи ребенком и забыла украинскую речь
В этом году ток-шоу "Говорить Україна", которое выходит по будням на канале "Украина", исполняется 8 лет. За это время программа изменила жизни более 15 000 героев. Одна из его участниц покинула родину много лет назад, но помнила о своих украинских корнях. Благодаря ток-шоу испанка Катерина смогла увидеться с сестрами из Украины.
"Говорить Україна" отмечает 8-летие в эфире – смотрите сюжет:
Катерина была самой младшей в многодетной семье и переехала в Испанию, еще будучи ребенком. Она никого не помнит, забыла украинскую речь, но все равно начала поиск родственников.
"Я очень хотела узнать, как сложилась судьба моей семьи, – сказала Катерина в программе "Говорить Україна". – Моя испанская мама меня поддержала, и вот я обратилась к вам за помощью".
Девушка даже не догадывалась, что две другие сестры уже встретились в Украине: Марина живет в Италии, но специально приехала на родину, чтобы разыскать Аллу.
"Именно от Марины я узнала, что моих младших сестер и брата вроде бы усыновили семьи из Италии и Англии", – сказала на канале "Украина" Алла.
Выяснилось, что в Украине проживает еще одна сестра из этой многодетной семьи.
"Благодаря тому, что мы с Аллой были в одном интернате, то мы поддерживаем связь, – сказала Яна. – А вот как живут другие – очень хотелось бы об этом узнать".
Журналисты разыскали не только сестер, но и их маму. Выяснилось, почему много лет назад дети оказались в интернате.
"Мы жили скромно, но не отлынивали от работы. Однако прокормить большую семью было трудно, – объяснила мама сестер Валентина Шатило. – Я думаю, что были "доброжелательные" соседи, которые постоянно писали на нас жалобы в сельский совет. Мои дети им мешали".
Женщина призналась, что не искала дочерей и сына, потому что сначала не было возможности, а потом решила, что они ей этого не простят.
"Сейчас я очень жалею, что наделала столько ошибок в жизни", – сказала Валентина Шатило.
Несмотря на расставание, которое произошло много лет назад, украинские сестры стали общаться между собой и поддерживают связь с Катериной. Теперь они часто навещают маму и помогают ей.
Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 19:50!
Ранее ток-шоу "Говорить Україна" показало эксклюзивные расследования, снятые во время пандемии.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное