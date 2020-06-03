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Ток-шоу "Говорить Україна" помогло пострадавшей от насилия в Кагарлыке

Сегодня, 11:34

Девушка смогла довериться специалистам, которые откликнулись на зов помощи

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина", 2 июня в 19:50, жертва произвола, которое произошло в городе Кагарлык, впервые рассказала о событиях того трагического дня. Мама пострадавшей обратилась за помощью к ведущему Алексею Суханову.

"Говорить Україна" отметило 8-летие в эфире – смотрите сюжет:

Мама Нели попросила "Говорить Україна" помочь с услугами адвоката и психолога для ее дочери. Проект тут же выделил пострадавшей лучших экспертов, которые после записи программы помогают Нелле.

"Неля именно нам доверилась впервые на телевидении рассказать, что тогда пережила во время пыток. Ее мать обратилась к нашим специалистам, которые немедленно откликнулись на зов о помощи. О таком случае, который произошел в Кагарлыке, нужно говорить, потому что мы должны защитить каждого, ведь это наше предназначение и работа", – сказал ведущий канала "Украина" Алексей Суханов.

Алексей Суханов
Алексей Суханов
Фото: пресс-служба

Напомним, 23 мая Нелю забрали на допрос в полицию по поводу ограбления сельского магазина. Женщина пришла домой примерно в 08:00 утра. Днем ей вызвали "скорую", после чего она призналась, что в отделении полиции ее избили и изнасиловали.

Зачем Нелю привезли в участок? Почему с ней так жестоко поступили люди, которые должны защищать? Что Неля рассказала журналистам ток-шоу "Говорить Україна", и кто был свидетелем насилия над ней, станет известно уже в этот вторник эксклюзивно на канале "Украина".

Смотрите ток-шоу "Говорить Україна" с Алексеем Сухановым на канале "Украина" по будням в 20:10!

Ранее мы рассказали, как украинка из Канады нашла итальянского брата благодаря шоу.

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