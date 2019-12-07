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Ток-шоу "Говорить Україна" рассказало шокирующую правду об издевательствах над детьми в приемной семье священника

В новом выпуске программы раскроются подробности шокирующей истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:17
Алексей Суханов
Алексей Суханов
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В новом выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят 9 и 10 декабря в 19:50 на телеканале "Украина", раскроются подробности шокирующей истории, случившейся в Днепропетровской области. С журналистами проекта связалась сестра 13-летнего ребенка, которого, по ее словам, развращает приемный отец.

Смотрите эксклюзивное интервью с Алексеем Сухановым:

50-летний Александр, который подозревается в развращении ребенка, жил с женщиной, которая в течение многих лет брала на воспитание детей из неблагополучных семей. Соседи не верят, что мужчина мог нанести детям вред, так как он является священником.

"Моя 13 летняя сестра находится в ловушке! Она стала жертвой сексуальных домогательств приемного отца! Сестра боится об этом кому-то сказать, из-за угроз матери. Вопрос для меня остро стоит, я хочу спасти не только свою сестру, а и всех детей, которых я даже не знаю, и они мне не родные! Ведь спасенная судьба моей сестры, это спасенные судьбы всех остальных детей, которые там находятся", – рассказала журналистам ток-шоу "Говорить Україна" девушка.

Телефонный разговор, в котором 13-летняя девушка рассказывает о развращении приемным отцом, а именно принуждении к половому акту неестественным путем и издевательстве над братьями, ее сестра записала на диктофон. После того, как журналисты взялись за дело, детей, которые воспитывались в семье подозреваемого, забрала социальная служба, но прежние, теперь уже совершеннолетние воспитанники, не стали молчать о страшных вещах, которые с ними произошли в этой семье.

"Избиение в этом семье – это была обычная практика. Самая неприятная работа была, это копание могил и обслуживание похорон. Нам было по 13, 14 лет, а мы могли целый день провести на кладбище. Александр очень уважаемый человек в селе, ведь он батюшка, поэтому люди часто обращаются к нему, когда происходят похороны. Я помню, мне потом просто снились эти мертвецы и похороны", – поделился один из бывших воспитанников приемной семьи.

Что именно стало известно журналистам ток-шоу "Говорить Україна", и какие результаты покажет детектор лжи, который прошла пострадавшая девочка, станет известно в понедельник в студии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Алексей Суханов откровенно рассказал о разводе и желании усыновить ребенка.

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ток-шоу Говорить Україна Алексей Суханов телеканал Украина
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