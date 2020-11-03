Том Харди и Билл Скарсгард снимутся в фильме о войне во Вьетнаме

Картину "Что они несли с собой" снимет режиссер "Призрака в доспехах" Руперт Сандерс

Том Харди, который возможно станет новым Джеймсом Бондом, и Билл Скарсгард сыграют в фильме режиссера Руперта Сандерса про войну во Вьетнаме. Картина будет основана на сборнике рассказов журналиста и писателя Тима О'Брайена, пишет Deadline.

Фильм, получивший название "Что они несли с собой", снимет режиссер "Призрака в доспехах" Руперт Сандерс. В центре сюжета – несколько молодых солдат из роты "Альфа", которые участвуют во вьетнамской войне.

Том Харди/Билл Скарсгард Фото: Imdb.com

Автор книги, вышедшей в 1990 году, также участвовал в войне – О'Брайен был призван на службу в 20 лет. Его роман назвали "Книгой века" по версии The New York Times, а также отметили премией Национального круга книжных критиков.

Производством ленты займется компания Тома Харди Hardy Son & Baker. Съемки начнутся в начале 2021 года в Тайланде.

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К Харди и Скарсгарду в фильме также присоединятся Логан Лерман ("Ярость"), Тай Шеридан ("Первому игроку приготовиться"), Пит Дэвидсон ("Король Стейтен-Айленда"), Мойзес Ариас ("В метре друг от друга"), Ангус Клауд ("Эйфория").

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