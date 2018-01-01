Том Харди очень постарел в новом фильме "Фонзо": появились яркие фото

Актер играет в новом байопике "Фонзо" известно гангстера Аль Капоне

Том Харди. Фото: Digital Spy Том Харди. Фото: Digital Spy 1/2

Голливудский актер Том Харди, который недавно зарегистрировался в Instagram, снова удивляет поклонников. Он играет легендарного гангстера Аль Капоне и актера не узнать в гриме, пишет Digital Spy. В сети появились кадры со съемочной площадки байопика "Фонзо".

На фото Харди выглядит значительно старше своих лет, у него виднеются пузо и залысина. Актер находится в лодке, из которой торчит американский флаг, и размахивает рукой. Одет он в пижаму, а во рту держит толстенную сигару.

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Снимает "Фонзо" Джош Транк ("Хроника", "Фантастическая четверка"). Фильм расскажет о последних годах жизни Аль Капоне и о его смерти, о тех днях, когда по состоянию здоровья мафиозного босса выпустили из тюрьмы. Перед смертью, будучи на последней стадии сифилиса, гангстер страдал слабоумием, и его преследовали кошмарные воспоминания о крови, которую он пролил в преступном прошлом. Вместе с Харди в фильме снимаются Мэтт Диллон, Кайл МакЛоклен, Линда Карделлини и Джек Лоудон. Даты релиза пока нет.

Напомним, недавно в сети появился новый трейлер фантастического боевика "Веном" с Томом Харди в главной роли, который фанаты Marvel намерены бойкотировать.