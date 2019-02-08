Том Хэнкс готовит убойную экранизацию

Это будет классный фильм

Том Хэнкс Фото: Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс, сын которого основал необычный бизнес, а также Пол Гринграсс работают над новым совместным проектом под названием "News Of The World" ("Новости мира"), пишет Empire. Стоит отметить, что в прошлый раз их сотрудничество под названием "Капитан Филлипс" собрало несколько номинаций на "Оскар".

Это экранизация романа Полетт Джайлс, опубликованного в 2016 году. Действие разворачивается в 1870-м, после гражданской войны. В центре повествования — путешествие по Дикому Западу. Путешественники — техасский капитан Джефферсон Кайл Кидд (Хэнкс) и десятилетняя девочка. Капитан путешествует по отдаленным территориям Запада, читая местным жителям новости, к которым у тех нет доступа, чтобы забитый народ был в курсе того, что происходит в мире.

Девочка — сирота, спасенная из индейского племени, которое убило ее семью. Капитан согласился сопроводить ее в Сан-Антонио, где живут ее родственники. Но загвоздка состоит в том, что девочка, как оказалось, вовсе не хотела, чтобы ее спасали от индейцев… Параллельно капитан Кидд сокрушается над испорченными отношениями с собственной дочерью и опасается, что газеты в конце концов его разорят.

Гринграсс приобщился к проекту, о котором было объявлено ранее, буквально на днях и, имея в арсенале Хэнкса, намерен объявить кастинг на другие ключевые роли, в частности на роль девочки.

Напомним, режиссер Роберт Земекис спродюсирует новый фильм в жанре фантастики BIOS. Главную роль в картине сыграет Том Хэнкс.

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