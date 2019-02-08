Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Том Хэнкс готовит убойную экранизацию

Это будет классный фильм

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:36
Том Хэнкс
Том Хэнкс
Фото: Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс, сын которого основал необычный бизнес, а также Пол Гринграсс работают над новым совместным проектом под названием "News Of The World" ("Новости мира"), пишет Empire. Стоит отметить, что в прошлый раз их сотрудничество под названием "Капитан Филлипс" собрало несколько номинаций на "Оскар".

Это экранизация романа Полетт Джайлс, опубликованного в 2016 году. Действие разворачивается в 1870-м, после гражданской войны. В центре повествования — путешествие по Дикому Западу. Путешественники — техасский капитан Джефферсон Кайл Кидд (Хэнкс) и десятилетняя девочка. Капитан путешествует по отдаленным территориям Запада, читая местным жителям новости, к которым у тех нет доступа, чтобы забитый народ был в курсе того, что происходит в мире.

Девочка — сирота, спасенная из индейского племени, которое убило ее семью. Капитан согласился сопроводить ее в Сан-Антонио, где живут ее родственники. Но загвоздка состоит в том, что девочка, как оказалось, вовсе не хотела, чтобы ее спасали от индейцев… Параллельно капитан Кидд сокрушается над испорченными отношениями с собственной дочерью и опасается, что газеты в конце концов его разорят.

Гринграсс приобщился к проекту, о котором было объявлено ранее, буквально на днях и, имея в арсенале Хэнкса, намерен объявить кастинг на другие ключевые роли, в частности на роль девочки.

Напомним, режиссер Роберт Земекис спродюсирует новый фильм в жанре фантастики BIOS. Главную роль в картине сыграет Том Хэнкс.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Легендарные фото: звезды фильма "Свадьба лучшего друга" воссоединились в крутой фотосессии Появился атмосферный трейлер ужастика "Кладбища домашних животных" Романтические черно-белые фильмы о любви на День святого Валентина
фильм экранизация том хэнкс
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Настоящая королева: как Кейт Миддлтон изменилась за 8 лет брака
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Редкий кадр! Тина Канделаки показала своего молодого мужа
Модные стрижки для круглого лица: топ-4
Модные стрижки для круглого лица: топ-4

Популярные статьи

Сегодня, 15:24Fun

8 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 12:10Шоу-бизнес

Кто на самом деле Меган Маркл: подруги герцогини рассказали правду о ней

Вчера, 18:06Fun

День Григория Богослова: приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 17:02Шоу-бизнес

Первый полуфинал Нацотбора на "Евровидение": все участники и их песни

Вчера, 16:28Шоу-бизнес

Мать Децла на прощании с сыном: "Надо было его лечить"

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Неожиданный поворот: Хейден Панеттьер отдала дочь Владимиру Кличко – СМИ

Вчера, 10:12Психология

10 решений, о которых вы точно никогда не пожалеете

Вчера, 09:34Fun

Свекровь надела на свадьбу красивое платье и взбесила невесту

Вчера, 08:35Техно

Xiaomi добавила долгожданную функцию в MIUI 10

Вчера, 04:05Психология

Гороскоп на сегодня: Овны будут гиперактивны, а Львам стоить посвятить работе больше времени

6 февраляСтиль

Какой сделать маникюр на 14 февраля 2019: фото

6 февраляПсихология

Общий гороскоп на февраль 2019 для знака Рыбы

6 февраляШоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

6 февраляFun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

6 февраляШоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

6 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Новости партнеров

Стали известны результаты экспертизы Децла: что нашли в крови
Стали известны результаты экспертизы Децла: что нашли в крови
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Даже голодным нельзя есть в сыром виде эти 5 продуктов
Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
Тату Тины Кароль вызвало споры в Сети: красота или сумасшествие?
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Модная челка 2019: 6 актуальных тенденций для твоих волос
Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной
Вера Брежнева позирует обнаженной в ванной
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру
Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру