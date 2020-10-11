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Том Хэнкс впервые снялся в вестерне. Смотрите тизер "Новости со всего света"

Сегодня, 09:24

Выход фильма запланирован на январь 2021 года

Студия Universal Pictures опубликовала тизер фильма Пола Гринграсса "Новости со всего света" (News of the World), главную роль в котором исполнил Том Хэнкс. Примечательно, что это первый вестерн в карьере 64-летнего актера, недавно переболевшего COVID-19.

Картина снята по мотивам книги Полетт Джилес 2016 года. В ней рассказывается о ветеране войны между Севером и Югом США, потерявшем жену. Капитан Джефферсон Кайл Кид путешествует по стране, читая новости из газет жителям разных городов.

По сюжету, в Техасе он знакомится с девочкой Джоанной, вместе с которой попадает в настоящее опасное приключение на Диком Западе.

Премьера фильма "Новости со всего света" запланирована на 7 января 2021 года.

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