Том Хэнкс впервые снялся в вестерне. Смотрите тизер "Новости со всего света"

Выход фильма запланирован на январь 2021 года

Студия Universal Pictures опубликовала тизер фильма Пола Гринграсса "Новости со всего света" (News of the World), главную роль в котором исполнил Том Хэнкс. Примечательно, что это первый вестерн в карьере 64-летнего актера, недавно переболевшего COVID-19.

Картина снята по мотивам книги Полетт Джилес 2016 года. В ней рассказывается о ветеране войны между Севером и Югом США, потерявшем жену. Капитан Джефферсон Кайл Кид путешествует по стране, читая новости из газет жителям разных городов.

По сюжету, в Техасе он знакомится с девочкой Джоанной, вместе с которой попадает в настоящее опасное приключение на Диком Западе.

Премьера фильма "Новости со всего света" запланирована на 7 января 2021 года.

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