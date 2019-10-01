Том Круз в Киеве: почему актер посетил украинскую столицу

Актер встретился с Владимиром Зеленским и рассказал, что хотел бы снять кино в Киеве

Владимир Зеленский и Том Круз Фото: facebook.com/president.gov.ua

Вечером 30 сентября сеть облетела новость о том, что Том Круз в Киеве и спустился в столичное метро! Многие подумали, что это розыгрыш, но на фото был действительно Круз. Его заметили на станции "Золотые ворота".

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Его окружала охрана и помощник Зеленского Андрей Ермак. Как оказалось, Том Круз приехал в Киев по приглашению Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский встретился с Крузом в Офисе Президента 30 сентября вечером. Во время встречи голливудский актер сообщил Владимиру Зеленскому, что заинтересовался украинским локациями для съемок одного из своих новых кинопроектов. Это стало еще одним поводом, чтобы посетить нашу страну. Президент Украины со своей стороны рассказал ему о собственном опыте работы в кино.

Также Владимир Зеленский отметил, что недавно украинский парламент принял закон о компенсациях иностранным производителям, которые снимают фильмы в Украине. Он будет способствовать активному развитию киноиндустрии и даст толчок международном копродакшену.

Напомним, что ранее Киев посетил оператор Квентина Тарантино Анджей Секула.

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