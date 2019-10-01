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Том Круз в Киеве. Видео с голливудской звездой в метро поразило пользователей сети

О том, что Том Круз должен посетить Киев ранее не сообщалось

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 00:54
Том Круз
Том Круз
Фото: Getty Images

Голливудский красавчик Том Круз, который сейчас снимается в продолжении легендарного фильма "Лучший стрелок", побывал...в киевском метро! Актера заметили на станции "Золотые ворота" в окружении телохранителей. В сети появились видео и фото, на которых запечатлен Круз.

Смотрите также видео о том, как Том Круз отпраздновал свой день рождения:

Многие предположили, что это не настоящий актер, возможно какой-то перформанс. Однако, на одном из снимков заметили Андрея Ермака – известного продюсера и помощника президента Украины.

Очевидицы сообщили на своих страницах в соцсети, что Том спустился в метро, чтобы посмотреть на станцию "Золотые ворота". После актер снова поднялся наверх.

Позже на официальной странице КП "Киевский метрополитен" подтвердили информацию о приезде Тома Круза. Согласно сообщению, фото актера решили не публиковать из уважения к приватной жизни звезды.

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Возможно, Том Круз прилетел в Киев, чтобы осмотреть площадки для съемок. Отметим, что ранее в эксклюзивном интервью "Сегодня" Андрей Ермак поделился своими планами снять в Киеве масштабный боевик, где главными героями будут агенты – один украинец, а второй – американец.

Напомним, что ранее Киев посетил оператор Квентина Тарантино Анджей Секула.

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