Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

В ролике используются кадры из первых 15 минут фильма

"Мстители: Финал" Фото: YouTube

Только недавно открылись первые подробности фильма "Мстители: Финал" ("Мстители: Конец игры"). А в ночь на 4 февраля студия Marvel выпустила новый тизер фильма "Мстители: Финал" на финальной игре Национальной футбольной лиги, также известная как "Супербоул".

Как сообщалось ранее, в трейлерах "Мстителей" 4 будут использовать кадры только из первых 15 минут фильма. Так, в трейлере можно увидеть Стива Роджерса (Крис Эванс), Клинта Бартона (Джереми Реннер) и Тони Старка (Роберт Дауни-младший).

Судя по ролику, Тони Старку все же получится спастись и вернуться, а оставшаяся команда Мстителей разрабатывает план, как вернуть все назад и убить Таноса.

Режиссерами ленты выступили Энтони и Джо Руссо, которые ранее работали над тремя фильмами о супергероях Marvel.

Украинская премьера картины запланирована на 25 апреля 2019 года.

Напомним, недавно сайт Digital Spy предложил несколько версий спасения Железного человека.

Ранее в сети уже появился первый трейлер фильма "Мстители 4".

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