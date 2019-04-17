Тоня Матвиенко презентовала клип "Доберман", посвященный своему супругу

Певица отметила, что песня – полностью об Арсене Мирзояне

Тоня Матвиенко презентовала новый клип Фото: пресс-служба

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая вместе с супругом рассказала о романе и кризисе в отношениях, представила новую работу, которую и посвятила своему супругу Арсену. Певица призналась, почему видео на новую песню "Доберман" снимали в Нью-Йорке.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Фото: пресс-служба

Слова и музыку написала популярная певица Alyosha, которая и проводила студийные сессии вместе с Матвиенко. Саунд-продюсером трека выступил Вадим Лисица, известный сотрудничеством с группами "Время и Стекло", "Потап и Настя", работами для NK, Натальи Могилевской и других.

"Песня "Доберман" – полностью об Арсене. Он энергичный, любящий, охранник семейства", – рассказала артистка.

Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Фото: пресс-служба

Видео к песне Матвиенко и Мирзоян отсняли за полдня, а локацией послужили улицы Нью-Йорка. Воспользовавшись свободным временем перед сольным концертом, пара отправилась на прогулку по городу, снимая кадры для будущего клипа на обычный смартфон. Реалистичная картинка получилась сама собой. По словам артистки, здесь не нужно искать тайного смысла или особой задумки: "Идея снять клип пришла спонтанно, еще с вечера, когда мы с Арсеном планировали свой следующий день в Нью-Йорке".

Напомним, недавно Тоня Матвиенко выпустила песню, которую для нее написал Арсен Мирзоян "Не двоє".

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