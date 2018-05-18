ТОП-10 лучших романтических зомби-фильмов

В список включены "Тепло наших тел" с Николасом Холтом и "Исцеление" о зараженных зомби-вирусом людях

Кадр из фильма "Тепло наших тел"

Любителям всяческих ужастиков и зомби-фильмов будет интересен рейтинг, который составил портал Vulture. Издание определило лучшие кинодрамы о зомби и массовых заражениях, которые вышли в прокат с 2012 по 2018 годы. В ТОП-10 включены "Тепло наших тел" с Николасом Холтом и "Исцеление" о зараженных зомби-вирусом людях.

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Также в списке числятся фильмы "От этого песок становится красным", "Новая эра Z", "Вопль", "Тут одна", "Оно приходит ночью", "Голодные Z" и "Третья волна зомби".

Авторы при публикации списка отметили, что в последнее время зомби-хорроры являются большей частью не фильмами ужасов, а настоящими драмами. При этом сами зомби – это скорее метафора одиночества, изоляции, расизма.

Напомним, издание NME составило свой рейтинг самых страшных хорроров. Тут первую строчку занимает испанская кинолента "Уиджи: Проклятие Вероники" Пако Пласа. Рейтинг картины на сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes составляет 100 процентов.