ТОП-10 малоизвестных сериалов Netflix, которые нужно посмотреть прямо сейчас

Для холодных вечеров уже есть одна подборочка сериалов

"ОА". Фото: Netflix

Всего за несколько лет стриминговый сервис Netflix стал одним из главных поставщиков всевозможного видеоконтента, а многие сериалы пересматривались множество раз. Впрочем, есть и такие проекты, которые не пользуются огромной популярностью, а зря. Предлагаем подборку малоизвестных, но качественных и интересных сериалов, которые стоит посмотреть прямо сегодня.

"Восьмое чувство"

Только 2 сезона, но 23 серии

Сериал о телепатической связи людей разных национальностей, сексуальных ориентаций и гендеров. После успеха "Матрицы" сестры Вачовски (а ранее братья) решили придумать что-то для телевизионного формата. Деньги потратили немалые, но рейтинги были невелики и сериал закрыли. Тогда возмущенные фанаты собрали полмиллиона подписей под петицией с просьбой о продлении "Восьмого чувства".

Cервис дал зеленый свет производству финальной полнометражной серии. А это история восьмерых людей из разных точек мира, которые родились в одну и ту же секунду, поэтому между ними образовалась сверхъестественная связь.

"ОА"

Всего 1 сезон, 8 серий, но обещают 2 сезон

Наверное, самый странный и загадочный проект. Девушка Прейри Джонсон считается без вести пропавшей, но возвращается домой спустя целых семь лет. Ее замечают в тот момент, когда она пытается прыгнуть с моста и отвозят в больницу. Приемные родители тут же приезжают к ней, но больше всего их шокирует и радует одновременно тот факт, что к ней вернулось зрение, ведь при удочерении девочка была незрячей. Однако, девушка утверждает, что ее зовут не Прейри, а ОА. Второй сезон обещали начать снимать уже осенью. Ждем.

"Холистическое детективное агентство Дирка Джентли"

Всего 2 сезона, но 18 серий

Сериал основан на книге Дугласа Адамса, в центре сюжета находится детектив Джентли, который обладает экстраординарными способностями. А вот Тодд является его абсолютной противоположностью – полнейший неудачник, не может найти свое место в жизни и в какой-то момент даже становится подозреваемым в убийстве. Неожиданно парень знакомится с Дирком Джентли. Вместе они начинают расследование и делают это весьма эксцентрично.

"Сплошной отстой!"

Всего 1 сезон, 10 серий

Мини-сериал, каждая из 10 серий – всего 20 минут. История о группе школьников-неудачников, объединяющихся ради съемок собственного фильма. Параллельно с этим они влюбляются, попадают в разные приключения и пытаются приноровиться к обучению в старшей школе. Своеобразная пародия на сериалы 90-х годов о школе, которая заставит вас смеяться, а сюжет и небольшой хронометраж не дадут заскучать.

"Американский вандал"

Только 1 сезон, и всего 8 серий

Видимо не многим пошел это сериал. Хулигана Дилана Максвела подозревают в страшном преступлении – якобы он нарисовал на 27 автомобилях гигантские члены! Школьный совет Ханновера решает исключить парня из школы, но находятся те, кто не верит в причастность Дилана к этому делу. Группа школьников решает докопаться до правды и начинает собственное расследование.

"Несгибаемая Кимми Шмидт"

Аж 4 сезона, и 32 серии

История о том, как последние 15 лет Кимми Шмидт провела в бункере и была совершенно оторвана от реальности. Она вместе с подругами попали под влияние культа, который поклонялся концу света, но однажды обстоятельства сложились так, что девушка оказалась на свободе. Кимми решает остаться жить в Нью-Йорке, но не знает, как зарабатывать на жизнь, вести себя в обществе и многих других вещей.

"Лиллехаммер"

Целых 3 сезона, 24 серии

Гангстер в возрасте из Нью-Йорка сдает своего босса федеральным агентам и по программе защиты свидетелей отправляется в небольшой городок под названием Лиллехаммер. Тут, вдали от криминального мира, он рассчитывает начать новую жизнь, но реальность оказывается немного другой. Фрэнк решает открыть свой бар, но трудности заставляют его вспомнить старые привычки и вернуться к старым методам — шантажу, насилию и запугиванию.

"3%"

Целых 2 сезона, 18 серий

Бразильская антиутопия о безрадостном будущем, где все люди делятся на нищих и богатых. Распределение на две касты происходит в результате отбора под названием "Процесс" и каждого кандидата предупреждают о нем заранее. До двадцати лет все живут на стороне бедных, но достигнув нужного возраста каждый может получить свой шанс на счастливую жизнь. Но согласно строгим правилам, количество избранных не может превышать 3%.

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"Хемлок-Гроув"

Уже 3 сезона, 33 серии

Хемлок-Гроув – это небольшой американский городок, жители которого находят искусанный труп молодой девушки. Становится понятно, что орудовали оборотни, и двое подростков из разных социальных классов начинают собственное расследование. Избалованный Роман Годфри из богатого рода и нелюдимый цыган Питер Руманчек, который с семьей недавно переехал в город, даже не подозревают, во что ввязываются. Харизматичный Билл Скарсгард в роли богатенького сынка и Фамке Янссен, которая играет его маму, точно не оставят никого равнодушным.

"Разочарование"

Пока 1 сезон, 10 серий

Создатель "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Грейнинг подарил миру новый мультфильм для взрослых, главными героями которого стали принцесса-алкоголичка Бин, ее друг-эльф по имени Элфо (весьма оригинально) и маленький демон Люци. Мультипликационная картина высмеивает современные реалии сквозь призму "сказки" и показывает все прелести жизни в современном обществе.

Напомним, издание The Guardian назвало 10 самых ожидаемых сериалов. Холодными вечерами уже определенно есть что смотреть.