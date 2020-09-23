ТОП-10 самых ожидаемых фильмов Одесского кинофестиваля

В преддверии главного кинособытия осени знакомим с фильмами фестиваля

В пятницу, 25 сентября, состоится открытие 11-го Одесского международного кинофестиваля, который в этом году пройдет в онлайн-формате.

Несмотря на непривычный и новый формат, организаторы ОМКФ обещают – ощутить его атмосферность зрители смогут даже через экраны.

Традиционно, кинофестиваль начнется с церемонии открытия. Как она пройдет – можно увидеть в тизере, который представил ОМКФ. В ролике можно увидеть ведущих церемонии – Олега Панюту и Янину Соколову, готовящихся к выходу на сцену Одесского театра оперы и балета.

В последующие девять фестивальных дней с момента начала 11-го ОМКФ гостей ждут знакомство с мировыми хитами, участниками и победителями кинофестивалей класса А, общение с их авторами, а также участие в Q&A с всемирно известными деятелями кино.

Тем временем Сегодня.Lifestyle знакомят вас с самыми ожидаемыми кинокартинами "ОМКФ-2020".

Режиссер: Валентин Васянович

Эта картина уже успела громко заявить о себе в мире, одержав победу в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля в 2019 году. Действие картины разворачивается в ближайшем будущем Украины, когда ее восточная часть была превращена в пустыню после вторжения России в 2024 году. "Атлантида" также участвует в национальном отборе на кинопремию "Оскар".

Картина представлена в Международном конкурсе.

Режиссеры: Питер Броссенс и Джессика Вудворт

Фильм-открытие Одесского кинофестиваля – "Босоногий император" является сиквелом "Короля бельгийцев", который в 2017 году получил Гран-При ОМКФ. По сюжету, король Николас оказывается в санатории после событий предыдущего фильма. Внезапно он узнает, что он должен стать императором Европы.

Главные роли в фильме играют дочь Чарли Чаплина Джеральдин и немецкий актер Удо Кир.

Режиссер: Анатолий Лавренишин

Украинский анимационный фильм "Виктор Робот", который представлен в программе Национального конкурса полнометражных фильмов, создан известной украинской студией "Червоний собака". Действие мультфильма разворачивается в далеком будущем. По сюжету, искусственная звезда, которая должна обеспечивать энергией планеты вокруг себя, не работает. Единственный, кто может ее починить — дедушка Вики, который и создал это светило — таинственное исчезает. Девочка вместе со своим помощником, роботом Виктором решает отправиться на его поиски.

Режиссер: Минос Николакакис

В центре сюжета картины – врач Панос, который приезжает в деревню, чтобы помогать местным. Панос с первого взгляда влюбляется в отшельницу Данаю, которая ведет асоциальный образ жизни из-за кожного заболевания. Панос решает помочь девушке, но узнает, что она совсем не такая беспомощная принцесса, какой он ее считал.

Фильм представлен в программе "Визии".

Режиссеры: Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев

В секции "Специальные показы" одна из самых нашумевших картин – "Номера". Мировая премьера фильма состоялась на 70-м Берлинале. Съемки уникальной картины, основанной на пьесе Олега Сенцова, проходили без его физического присутствия на площадке – на тот момент Олег Сенцов незаконно находился в российской колонии.

Фильм расскажет о жизни общества в условиях жестокого режима. В мире "Номеров" все подчиняется тоталитарной системе и верховному правителю – Нулю. Но однажды с появлением нового жителя все меняется – чувства, возникшие между героями рушат привычный уклад жизни общества.

Режиссер: Жаклин Одри

Французская драма 1951 года повествует об Оливии, которая становится новой ученице элитного пансиона для девушек. У Оливии неожиданно возникают чувства к одной из учительниц. Фильм основан на одноимённом романе Дороти Басси и считается одним из первых в кино картин о лесбиянках.

Фильм представлен в ретроспективе "Женщины-пионерки кино".

Режиссер: Александра Кауфманн

По сюжету, Ханна и Паула едут в качестве волонтеров в заповедник для лошадек. После экономического кризиса, вспыхнувшего в Испании, тысячи лошадей были брошены своими хозяевами. Девочки решают помочь оставленным животным вновь обрести шанс на счастливую жизнь.

Фильм получил приз зрительских симпатий старейшего европейского фестиваля документального кино Festival dei Popoli. Теперь кинолента будет бороться за победу в Конкурсе европейских документальных фильмов.

"Добро пожаловать в Чечню"

Режиссер: Дэвид Франс

Документальный фильм раскрывает завесу того, с чем на самом деле приходится сталкиваться ЛГБТ-активистам в Чечне. Спасая жизни представителей ЛГБТ-сообщества, чтобы уберечь их от зверства, они рискуют собственными. Они работают под прикрытием, поскольку за любое подобное проявление "отличия" местные власти убивают людей. Фильм представлен в секции "Фестиваль фестивалей".

Режиссер: Агнешка Холланд

Фильм-закрытие ОМКФ – новая работа режиссера Агнешки Холланд, с творчеством которой украинские зрители уже знакомы. Агнешка Холланд сняла фильм "Цена правды" ("Гарет Джонс"), который лично представила в Киеве в прошлом году.

Ее новый фильм тоже основан на реальных событиях. В центре сюжета – чешский целитель Ян Миколашек, который всю жизнь лечил больных травами. Миколашек получил славу и богатство, излечивая известных людей межвоенного периода, при власти нацистов и коммунистов, нетрадиционным методом "мочевой диагностики". Его страсть к лечению порождала и жестокость, садизм и неспособность к любви, утолить которые мог лишь один человек – его помощник Франтишек. И вот показательный судебный процесс грозит разоблачить все тайны целителя.

"Шарлатан" Фото: berlinale.de

"Голем, как он пришел в мир"

Несмотря на то, что фестиваль переведен в онлайн-формат, 2 октября на Потемкинской лестнице в Одессе традиционно состоится open-air киноперформанс. Фильм режиссеров Пауля Вегенера и Карла Боэса был снят в 1920 году и в этом году отмечает 100-летний юбилей. Фильм, который считается передовым образцом раннего немецкого экспрессионизма, снят по мотивам еврейской легенды об оживленной глиняной статуе, Големе. Показ фильма на Потемкинской лестнице состоится в сопровождении камерного оркестра. Аранжировку создал один из основателей международного возрождения концертов немого кино Гонтер А. Бухвальд.

"Голем как он пришел в мир" Фото: labiennale.org

Напомним, ранее была объявлена программа Одесского кинофестиваля.

Все подробности в спецтеме ОМКФ-2020

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