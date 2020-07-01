ТОП-10 самых ожидаемых сериалов июля, которые стоит посмотреть

На экраны возвращаются старые фавориты и сериальные новинки

Карантин постепенно ослабляется, но неопределенность с распространением вируса, вероятно, заставит многих оставаться дома. Пандемия хоть и повлияла на кинопроизводство, но этим летом киноманы не ощутят недостатка в новых сериалах.

Независимо от того, хотим мы отвлечься от реальности или же наоборот, узнать что-то новое и соединиться с социумом, сериалы стали незаменимой частью нашей жизни. А в прошлом году новые стриминг-сервисы Apple TV и Disney+ смело заявили о себе крутыми сериалами, как например "Утреннее шоу" с Энистон и Уизерспун.

Так что теперь у нас есть больше вариантов, что посмотреть – от захватывающей мистики до великолепных комедий. Сегодня.Lifestyle рассказывают, какие сериальные новинки июля стоит посмотреть.

Нераскрытые тайны

Дата премьеры: 1 июля

Если 2020 год сам по себе не показался вам устрашающим и полным таинственных событий, то Netflix сняли документальный сериал о загадочных и паранормальных случаях и убийствах. Это перезапуск известной ТВ-программы, которая выходила с 1987 года в США. Сериал порадует искушенного зрителя, так как герои будут расследовать реальные случаи из жизни.

Монахиня-воин

Дата премьеры: 2 июля

Новая фэнтези-драма от создателя сериала "Ван Хельсинг" рассказывает историю 19-летней сироты по имени Эва, которая пробуждается в морге и обнаруживает, что обладает суперспособностями. Теперь Эва вступила в древний орден, задание которого сражаться с демонами на Земле.

Телефонистки 5 сезон (вторая часть)

Дата премьеры: 3 июля

Испанский историческо-драматический сериал рассказывает о четырех молодых женщинах, которые переехали в Мадрид для работы в современной телекоммуникационной компании. Каждая из них по-своему привязана к своей семье, партнеру или воспоминаниям. Но, чтобы выжить в условиях ограниченных прав испанских женщин, героиням приходится объединиться. В начале этого года вышла первая часть пятого сезона.

Клуб нянек

Дата премьеры: 3 июля

Сериал рассказывает о дружбе и приключениях пяти школьниц, которые решают открыть клуб нянек по уходу и присмотром за детьми. Девочки сталкиваются не только с подростковыми проблемами, но и трудностями взрослого мира, что приводит к многочисленным забавным ситуациям. Сериал снят по мотивам известной серии романов американской писательницы Энн Мэтьюз Мартин

Ханна (2 сезон)

Дата премьеры: 3 июля

Первый сезон сериала "Ханна" вышел в 2018 году и покорил зрителей захватывающим сюжетом. Это история о девочке по имени Ханна, которая выросла в лесу в Финляндии. Отец Ханны, Эрик – бывший секретный агент, научил девочку самообороне и всем навыкам выживания. Он мечтает отомстить сотруднице ЦРУ – Мариссе Виглер, которая когда-то хотела сохранить в тайне секретную информацию. В результате их столкновения Эрик потерял жену, и ему пришлось скрываться с малышкой в лесу. Повзрослевшей Ханне предстояло разобраться, почему они скрываются, а также использовать все свои навыки против главного врага.

Ее голос

Дата премьеры: 10 июля

Романтическая комедия от создателей и продюсеров сериалов "Мир Дикого запада", "Шпионка", фильмов "Звёздные войны: Скайуокер. Восход" и "Миссия невыполнима 3". В центре сюжета 20-летняя Бесс Кинг, жизнь которой с самого детства была связана с музыкой. Однако, в свои 20 лет Бесс осознала, что за всю свою жизнь она так и не осмелилась покорить музыкальные высоты. Она редко выступает в барах, а в основном уделяет время репетиторству. Большая сцена, софиты и первые места в хит-парадах так и могут остаться мечтой, если не одна простая случайность, которая меняет жизнь талантливой героини.

Дивный новый мир

Дата премьеры: 15 июля

Фантастический сериал основан на одноименном футуристическом, антиутопическом романе, написанном в 1932 году Олдосом Хаксли. Действие разворачивается в далеком будущем в Лондоне, где общество живет распутной и беззаботной жизнью, наполненной бессмысленным потреблением. Человечество на всей планете разделено на касты, а его новым богом стал Генри Форд. Однако продуманная система нового мира подвергается большой встряске, когда двое жителей попадают за пределы Лондона и оказываются в эпицентре восстания.

Проклятая

Дата премьеры: 17 июля

Приключенческий фэнтези сериал основан на знаменитой легенде о Короле Артуре, рассказанной от имени молодой героини Ниму, обладающей таинственным даром. Ниму, которую играет звезда "13 причин почему", Кэтрин Лэнгфорд и воин Артур (Девон Террелл) отправляются на поиски Мерлина, чтобы отдать ему древний меч. Вскоре Ниму становится символом бесстрашия и восстания против ужасных Красных Паладинов.

Алиенист: Ангел тьмы

Дата премьеры: 19 июля

Второй сезон популярного психологического триллера "Алиенист" рассказывает о комиссаре полиции Саре Говард, которая вместе с психиатром Ласло и репортером Джоном будут расследовать ужасающие преступления загадочного и жестокого преступника.

Академия Амбрелла (2 сезон)

Дата премьеры: 31 июля

В конце июля зрители также смогут увидеть второй, долгожданный сезон сериала о детях со сверхъестественными способностями. В первом сезоне смерть эксцентричного миллиардера сэра Реджинальда Харгривза, который усыновил семерых детей, заставила их вновь объединиться, чтобы раскрыть истинную причину смерти.

Ранее мы рассказали о пяти крутых сериалах, которые вышли в 2020 году и уже доступны к просмотру онлайн.

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