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ТОП-12 интересных фактов о культовом сериале "Клан Сопрано"

Сериал о жизни босса мафии Тони Сопрано идеально подойдет для августовских вечеров

Криминально-драматический сериал "Клан Сопрано", который выходил на экраны с 1999 по 2007 годы, обрел статус культового, а также был признан Гильдией сценаристов США лучшим сериалом в истории. В свое время "Клан Сопрано" вызвал бурную реакцию кинокритиков и привлек миллионы зрителей. И не просто так. На протяжении шести сезонов зрители увидели совершенно оригинальный взгляд на жизнь мафии и итальянско-американского общества в США.

В центре сюжета сериала – жизнь босса мафиозного преступного клана Тони Сопрано. Тони изо всех сил пытается преодолеть жизненные трудности и найти "золотую середину" между потребностями своей семьи и требованиями клана.

"Клан Сопрано" Фото: themoviedb.org

О сериале продолжают говорить и до сих пор, а кинокомпания Warner Bros. начала работать над продолжением, хотя производство было приостановлено из-за начавшегося карантина. Ранее также стало известно, что сын ведущего актера Джеймса Гандольфини сыграет молодого отца в приквеле "Клана Сопрано".

Если вы хотите посмотреть однозначно хороший сериал, но не хотите тратить время на изучение всех подборок, самое время присмотреться к "Клану Сопрано". Во время просмотра вы отправитесь в увлекательное приключение в 90-е, поставив новости современного мира на паузу, и сможете насладиться каждой сюжетной линией и историей персонажей. Начав просмотр, вы обнаружите, что это великолепный сериал, который захватит ваше внимание минимум на несколько часов.

Отметим, все шесть сезонов "Клана Сопрано" можно посмотреть онлайн на сервисе интернет-телевидения OLL.TV. А пока, Сегодня.Lifestyle делятся 16 интересными фактами о "Клане Сопрано", которые вас заинтригуют.

Девид Чейз, американский сценарист, кинорежиссёр и продюсер, прежде чем приступить к работе над телесериалом "Клан Сопрано" около двадцати лет занимался продюсированием различных телесериалов и написанием сценариев для них.

Изначально он намеревался снять полнометражный фильм о гангстере, который проходит курс у психотерапевта из-за проблемных отношений с матерью. Благодаря совету своего менеджера, Лойда Брауна, решил адаптировать наработки для сериала.

"Клан Сопрано" Фото: themoviedb.org

При написании сценария к сериалу Чейз во многих случаях использовал свой собственный опыт взаимоотношений с матерью и воспоминания о жизни в преступном окружении в детстве в Нью-Джерси.

В основу сюжету легла реальная деятельность мафиозной группировки Нью-Джерси – семьи Декавалканте, базирующейся в городе Элизабет.

Многие телеканалы, получив сценарий пилотной серии, отказались от дальнейшей работы, а директорат НВО увидел в сериале потенциал и выделил средства на съёмки первого выпуска. В 1997 году сняли пилотный выпуск, режиссёром которого был сам Чейз. Спустя год руководство канала заказало полный сезон из 13 серий.

Большинство актёров, как и их персонажи являются италоамериканцами и снимались в сериалах и фильмах криминального характера. Всех актёров на пробах просматривал лично Чейз.

Джеймса Гандольфини пригласили на пробы для главной роли после того, как кастинг-менеджер Сьюзан Фитцжеральд увидела его игру в фильме "Настоящая любовь" 1993 года .

"Клан Сопрано" Фото: themoviedb.org

Тони Сирико, в прошлом которого был криминал, согласился играть Поли Галтиери при условии, что его персонаж не будет стукачом.

Некоторые актёры сериала довольно часто подвергались арестам за разные нарушения закона. В роли вживались на полную мощность. Эти аресты широко освещались в СМИ ввиду популярности сериала.

Сериал "Клан Сопрано" один из успешных, самых рейтинговых сериалов канала НВО и самых дорогих. Съёмки каждого эпизода стоили около 2 миллионов долларов.

Чаще всего съёмки сериала проходили в реальных общественных местах: настоящих ресторанах, барах, бутиках, пабах, пиццериях.

За роль главы криминального клана Тони Сопрано Джеймс Гандольфини был удостоен трёх премий "Эмми" и "Золотого глобуса". Критики высоко оценили харизматичную игру актёра, а самому Гандольфини, чтобы соответствовать экранному образу, пришлось набрать 12 килограммов. Сериал получил шесть премий "Эмми" за лучший сценарий.

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