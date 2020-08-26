ТОП-20 самых популярных треков этого лета по версии Spotify

В преддверии осени можно насладиться лучшими песнями этого сезона

Крупнейший музыкальный сервис Spotify, который запустили в Украине, презентовал плейлист самых популярных песен этого лета. В рейтинге учитывались треки, которые пользователи прослушивали чаще остальных начиная с 1 июня по 15 августа. В итоге в плейлист вошло 20 музыкальных композиций, некоторые из которых вы, скорее всего, точно слышали.

Лучшие песни лета 2020 года по версии Spotify

Плейлист под названием Songs of Sumer ("Песни лета") опубликован на сервисе Spotify. Первое место по популярности заняла песня Rockstar 28-летнего рэпера DaBaby, который записал ее совместно с рэпером и композитором Roddy Ricch.

Как известно, DaBaby и Roddy Ricch посвятили песню Rockstar протестам против расистской жестокости Black Lives Matter и выступили с ремиксом на BET Awards.

Второе место в рейтинге занял трек Blinding Lights популярного певца The Weeknd.

Также в ТОП-треков лета вошли композиции Леди Гаги, Арианы Гранде, Гарри Стайлза, Дуа Липы, Льюиса Капальди и других исполнителей.

Напомним, что ранее мы делились подборкой главных хитов лета-2020.

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