ТОП-25 лучших фильмов всех времен о школе и студентах
Возглавляет рейтинг культовая картина – "Клуб "Завтрак" Джона Хьюза
Издание Esquire решило отметить начало нового учебного года тематическим рейтингом. Получился список из 25 лучших фильмов о школе и школьниках всех времен.
Возглавляет рейтинг культовая картина – "Клуб "Завтрак" Джона Хьюза, вышедшая в теперь уже далеком 1985 году.
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Кроме того, в первую десятку самых-самых попали, в основном, фильмы, снятые в прошлом веке (единственное исключение – "Дрянные девчонки" 2004 года), а вот картины, снятые после 2000 года, занимают строчки лишь "в подвале" рейтинга. Замыкает список лидеров комедия 2007 года "SuperПерцы" с Джоной Хиллом и Майклом Сера в главной роли.
Рейтинг лучших фильмов о школе выглядит следующим образом:
- "Клуб "Завтрак"", 1985 год
- "Под кайфом и в смятении", 1993 год
- "Беспечные времена в "Риджмонт Хай"", 1982
- "Выскочка", 1999
- "Бестолковые", 1995
- "Выходной день Ферриса Бьюллера", 1986
- "Учителю, с любовью", 1967
- "Дрянные девчонки", 2004
- "Баскетбольные мечты", 1994
- "Бунтарь без причины", 1955
- "Смертельное влечение", 1988
- "Пегги Сью вышла замуж", 1986
- "Последний киносеанс", 1971
- "Девушка в розовом", 1986
- "Американские граффити", 1973
- "Бриолин", 1978
- "Академия Рашмор", 1998
- "Выстоять и сделать", 1988
- "Слава", 1980
- "Cooley High", 1075
- "Шестнадцать свечей", 1984
- "Добейся успеха", 2000
- "Телекинез", 2013
- "Через край", 1979
- "SuperПерцы", 2007
Напомним, чтобы вспомнить школьные годы, детство, первую любовь и дружбу, мы составили небольшой список сериалов о школьной жизни.