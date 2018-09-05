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ТОП-25 лучших фильмов всех времен о школе и студентах

Возглавляет рейтинг культовая картина – "Клуб "Завтрак" Джона Хьюза

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:05
Кадр из фильма &quot;Смертельное влечение&quot;
Кадр из фильма "Смертельное влечение"

Издание Esquire решило отметить начало нового учебного года тематическим рейтингом. Получился список из 25 лучших фильмов о школе и школьниках всех времен.

Возглавляет рейтинг культовая картина – "Клуб "Завтрак" Джона Хьюза, вышедшая в теперь уже далеком 1985 году.

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Кроме того, в первую десятку самых-самых попали, в основном, фильмы, снятые в прошлом веке (единственное исключение – "Дрянные девчонки" 2004 года), а вот картины, снятые после 2000 года, занимают строчки лишь "в подвале" рейтинга. Замыкает список лидеров комедия 2007 года "SuperПерцы" с Джоной Хиллом и Майклом Сера в главной роли.

Рейтинг лучших фильмов о школе выглядит следующим образом:

  1. "Клуб "Завтрак"", 1985 год
  2. "Под кайфом и в смятении", 1993 год
  3. "Беспечные времена в "Риджмонт Хай"", 1982
  4. "Выскочка", 1999
  5. "Бестолковые", 1995
  6. "Выходной день Ферриса Бьюллера", 1986
  7. "Учителю, с любовью", 1967
  8. "Дрянные девчонки", 2004
  9. "Баскетбольные мечты", 1994
  10. "Бунтарь без причины", 1955
  11. "Смертельное влечение", 1988
  12. "Пегги Сью вышла замуж", 1986
  13. "Последний киносеанс", 1971
  14. "Девушка в розовом", 1986
  15. "Американские граффити", 1973
  16. "Бриолин", 1978
  17. "Академия Рашмор", 1998
  18. "Выстоять и сделать", 1988
  19. "Слава", 1980
  20. "Cooley High", 1075
  21. "Шестнадцать свечей", 1984
  22. "Добейся успеха", 2000
  23. "Телекинез", 2013
  24. "Через край", 1979
  25. "SuperПерцы", 2007

Напомним, чтобы вспомнить школьные годы, детство, первую любовь и дружбу, мы составили небольшой список сериалов о школьной жизни.

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Источник: "Сегодня"
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