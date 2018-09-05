ТОП-25 лучших фильмов всех времен о школе и студентах

Возглавляет рейтинг культовая картина – "Клуб "Завтрак" Джона Хьюза

Кадр из фильма "Смертельное влечение"

Издание Esquire решило отметить начало нового учебного года тематическим рейтингом. Получился список из 25 лучших фильмов о школе и школьниках всех времен.

Возглавляет рейтинг культовая картина – "Клуб "Завтрак" Джона Хьюза, вышедшая в теперь уже далеком 1985 году.

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Кроме того, в первую десятку самых-самых попали, в основном, фильмы, снятые в прошлом веке (единственное исключение – "Дрянные девчонки" 2004 года), а вот картины, снятые после 2000 года, занимают строчки лишь "в подвале" рейтинга. Замыкает список лидеров комедия 2007 года "SuperПерцы" с Джоной Хиллом и Майклом Сера в главной роли.

Рейтинг лучших фильмов о школе выглядит следующим образом:

"Клуб "Завтрак"", 1985 год "Под кайфом и в смятении", 1993 год "Беспечные времена в "Риджмонт Хай"", 1982 "Выскочка", 1999 "Бестолковые", 1995 "Выходной день Ферриса Бьюллера", 1986 "Учителю, с любовью", 1967 "Дрянные девчонки", 2004 "Баскетбольные мечты", 1994 "Бунтарь без причины", 1955 "Смертельное влечение", 1988 "Пегги Сью вышла замуж", 1986 "Последний киносеанс", 1971 "Девушка в розовом", 1986 "Американские граффити", 1973 "Бриолин", 1978 "Академия Рашмор", 1998 "Выстоять и сделать", 1988 "Слава", 1980 "Cooley High", 1075 "Шестнадцать свечей", 1984 "Добейся успеха", 2000 "Телекинез", 2013 "Через край", 1979 "SuperПерцы", 2007

Напомним, чтобы вспомнить школьные годы, детство, первую любовь и дружбу, мы составили небольшой список сериалов о школьной жизни.