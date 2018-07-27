ТОП-3 города для красивого и душевного отдыха

Куда отправиться отдыхать? Советы ведущего НЛО TV Сержио Куницына

Статуя Христа в Рио-де-Жанейро. Фото: пресс-служба НЛО TV

Выбор направления для путешествия – задача не из легких. Все время разрываешься между теплыми странами и фьордами, густонаселенными городами и дикими джунглями… Хорошо, что есть универсальный вариант – "совет друга". Специально для Сегодня.Lifestyle другом стал ведущий шоу "Оттак мастак" на НЛО TV Сержио Куницын, который объездил полмира и определил топ-3 самых душевных направления!

Бразилия – Рио-де-Жанейро

Пожалуй, это та страна и тот город, в который мне хочется возвращаться, и я возвращаюсь. Здесь чувствуется какой-то особый дух, совершенно другая атмосфера, которая помогает найти душевный баланс. Многие считают Бразилию, и Рио в частности, грязным, неухоженным и вообще не лучшим местом для отдыха. Так вот – вы не правы! Рио-де-Жанейро – это колоритный город с захватывающими пейзажами, яркой пляжной культурой, развитой инфраструктурой и, конечно, знаменитым карнавалом.

Ведущий шоу "Оттак мастак" на НЛО TV Сержио Куницын Фото: пресс-служба НЛО TV

В Рио на каждом шагу достопримечательности. Обязательно советую поехать к статуе Христа. Не думайте, что это банально – такое посещение перевернет вам мозги. Лучше делать это в будни, кроме пятницы, так как там толпы народу… Я спускался как-то оттуда часа три, это немножко напрягает. Способов добраться есть два: красный поезд либо маршрутка. Я советую поезд – он быстрее, и есть чем дышать. В маршрутке душно, и потом еще много пешком идти.

Сахарная голова – второй "маст-си" в Рио. Это скала с огромной обзорной площадкой с подъемом по канатной дороге. Здесь лучший вид на город и такой воздух, который вы вряд ли когда-нибудь забудете! Стоит ли говорить, что фотографии отсюда получаются невероятными? Единственный минус – дорогие рестораны и сувенирные лавки.

В необязательную программу для ценителей советую включить ярмарку, которая проходит два раза в месяц на площади генерала Осорио – там можно найти все: от изделий из кожи и сувениров до драгоценных камней, украшений, картин…

Вечером здорово гулять по набережной! Что касается пищи, то здесь можно выбрать кафе/ресторан/лавку на любой вкус. Для меня лучший ресторан – "ЗАЗА". Он находится в доме, в котором якобы жила ведьма по имени ЗАЗА. Очень вкусно!

Набережная в Рио Фото: пресс-служба НЛО TV

Полезные советы: лететь лучше с пересадкой в Амстердаме, чем в Париже. В Париже переезды через терминалы, и не всегда выпускают из твоего финального, в котором маленький Duty Free и две кафешки. А в Амстердаме огромный аэропорт с кучей ресторанов, массажных салонов, большим "дьюти" и так далее.

В самом Рио по приезду брать такси нужно только с аккредитацией, и следить, чтоб включили счетчик. Иначе будет очень дорого.

Жить лучше в районе Ипанема – легендарный, при этом самый тихий и самый безопасный.

За выкинутый мусор на улице штраф 150 долларов, дешевле будет не сорить.

Куба – Гавана

Гавана Фото: пресс-служба НЛО TV Гавана Фото: пресс-служба НЛО TV Гавана Фото: пресс-служба НЛО TV Гавана Фото: пресс-служба НЛО TV Гавана Фото: пресс-служба НЛО TV 1/5

Столица Кубы – это вечный праздник, в котором ощущаешь себя героем "Грязных танцев". Многим туристам хочется белого песочка Варадеро и тюленьего отдыха, но раз вы уже попали на Кубу, не пропустите магическое очарование Гаваны! Здесь блеск и нищета создают впечатляющий контраст, а каждая стена, дверь, закоулок – рай для человека с обострённым чувством прекрасного! Гавану нужно фотографировать, вдыхать, пытаться прочувствовать на полную. Жить лучше, конечно, в дорогущих красивых гостиницах, но автентику можно почувствовать лишь в местных "касах".

Обязательно прогуляйтесь по Havana vieja – это старый город, в котором удивительная колониальная архитектура, площади, Капитолий… Лучше взять гида, который сможет рассказать интересные истории о местности. Правда, не верьте, что здесь есть какая-то ночная жизнь. "Ноктюрн" правильней искать в районе Ведадо – здесь кипит ночная жизнь, много дискотек, все тусуются, отрываются и пьют ром. На "пласа вьеха" можно найти очень вкусную еду и пиво.

Гулять советую по Малекону – это самая длинная набережная, по вечерам там развлекаются местные, с ними легко познакомиться и узнать, где купить лучшие кубинские сигары. Также не лишним будет посетить собор Св. Кристобаля, послушать уличную сальсу, пройтись по рынкам и ощутить атмосферу настоящей – бурлящей и чарующей – Гаваны. Если хотите вкусных морепродуктов – не поленитесь сходить в Havana 61.

Испания – Барселона

Барселона Фото: пресс-служба НЛО TV Барселона Фото: пресс-служба НЛО TV Барселона Фото: пресс-служба НЛО TV Барселона Фото: пресс-служба НЛО TV Барселона Фото: пресс-служба НЛО TV Барселона Фото: пресс-служба НЛО TV Барселона Фото: пресс-служба НЛО TV 1/7

Барселона – это город любви! Ею дышат улицы, площади, кафешки, пляжи и люди. Горячие испанки и испанцы так и манят к танцу, сиесте и получению удовольствия. Можно просто ходить по набережной Барсы, прогуливаться по бульвару Рамбла, заходить на рынок еды и вместе с чайками встречать закаты.

Если хочется более насыщенного отдыха, то достопримечательностей здесь пруд пруди! Готический квартал, строения Гауди (например, Дом Бальо), особенно Собор Святого Семейства, парк Гуэль, стадион Камп Ноу. В общем, можно просто открыть справочник – и буквально на каждом шагу вы найдете какую-то достопримечательность.

Обязательно советую сходить на холм Монжуик и к Магическому фонтану!

Жилье в Барселоне также можно найти на любой вкус, я обычно останавливаюсь у друзей. Путешественникам, которым не так повезло, советую прибегнуть к каучсерфингу или поискать апартаменты на одном из удобных сайтов.

Стоит ли говорить, что еда здесь – произведение искусства? Тапасы, паэлья, да с бокалом сангрии… Вряд ли вы когда-нибудь забудете этот вкус! Даже конкретный ресторан советовать не буду – вкусно везде!

Напомним, ранее мы рассказывали об особенностях отдыха в Испании