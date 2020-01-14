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ТОП-3 интересных книг, которые хочется прочитать в зимние праздники

Мы собрали для вас интересную подборку зимних книг

Елена Кузьмич
Сегодня, 14:48
Старый Новый год - книги с зимним настроением - подборка
Старый Новый год - книги с зимним настроением - подборка
Фото: Pexels

За окном – совсем не зимняя погода, но праздники еще продолжаются. Зимние праздники – это время, когда мы вспоминаем детство и книги, которые дарили нам родители.

Смотрите видео, как отмечают Старый Новый год:

Поэтому январь – вполне прекрасный месяц для теплого и уютного чтения интересных книг для взрослых и родителей. А "Сегодня" решили помочь вам с изделием и подготовили для вас подборку интересных книг, с которыми хочется остаться подольше, чтобы окунуться в магию слова.



Нова радость стала. Любимые украинские народные колядки та щедривки

Сегодня – фактически первый день Нового года по старому юлианскому стилю, поэтому уместно будет вспомнить о книге, которая может вам помочь, ведь в ней есть тексты украинских колядок и щедривок. Издание с украинскими чуть сакральными текстами щедро проиллюстрированное художниками. "Новая радость стала"- это атмосферная книга, которая непременно займет видное место в вашей книжном шкафу. Также это издание может быть хорошим подаркам для детей и взрослых во время бесконечных зимних праздников.

Интересным современным аспектом этой книги является то, что с помощью QR-кода в приложении можно послушать колядки, причем и старинные, и в исполнении известных музыкантов.

Также в ней есть ноты, а потому, если вы играете на каком-то музыкальном инструменте, можете с легкостью окунуться в мир украинских музыкальных зимних произведений.

Мы собрали для вас интересную подборку зимних книг
Мы собрали для вас интересную подборку зимних книг
Фото: Pexels


После прочтения этой книги вам непременно захочется выучить текст одной или двух щедривок и пойти к родственникам или друзьям, чтобы поделиться с ними радостью Нового года.

Добавим, что известный украинский издатель Иван Малкович давно мечтал о такой книгу, поэтому хотел, чтобы она напоминала, по его словам, – "Украинский рождественский рай". Нам кажется, что ему удалось реализовать эту нестандартную задумку.



Ганс Кристиан Андерсен "Снежная королева"

Еще одна книга для потока зимних праздников – это всемирно известная "Снежная королева". Эту сказку так любят в мире, что издатели не гнушаются переиздать ее довольно часто.

"Снежная королева" – это сказка о любви и почти христианское самопожертвование. В ней девочка Герда идет на край света (здесь мы имеем вполне мотивы народной сказки), чтобы спасти мальчика Кая от Снежной королевы, которая наполнила его сердце льдом. Ее на пути ждет немало опасностей и приключений, например, встреча с разбойниками, воронами, говорящие жителями строгой Лапландии и тому подобное. А пока Герда разыскивает Кая, то он в ледяном дворце Снежной королевы пытается составить с морозных осколков слово "Вечность". Спасет Кая Герда и что с ними дальше, вы узнаете, если прочитаете эту книгу.

Добавим, что образ Снежной королевы стал таким популярным, что даже голливудские режиссеры используют его в ряде фильмов.

Интересно, что исследователи жизни Ганса Кристиана Андерсена считают, что сказка "Снежная королева" посвящена оперной певице Енни Линд, в которую известный датский писатель был влюблен, но она не ответила ему взаимностью и вышла замуж за пианиста. Поэтому автор посвятил один из самых лирических произведений именно ей.



Люнда Мая "Снежная сестренка"

Очередная книга в нашей подборке – произведение норвежской писательницы Люнда Майи, которая дополнена акварельными иллюстрациями Айсато Лизы. Эта книга – еще одна зимняя история. Она вроде бы похожа на сказочные истории от Ганса Христиана Андерсена, однако продолжает ненавязчивое назидание от Чарльза Диккенса.

В центре повествования мальчик, который очень любит Рождество, однако, кажется, что все вокруг забылись об этом замечательное время. Поэтому он с радостью принимает приглашение новой подруги погостить у нее в этот магический период.

Правда, они остаются один на один в огромном доме, а что с ними случилось дальше, вы узнаете, когда прочтете эту книгу в период зимних праздников.

Напомним, что ранее мы писали о фантастических книгах о борьбе добра и зла. А также "Сегодня" делали подборку книг для хорошего настроения и философских книг о музыке.

Все подробности в спецтеме Книжный клуб

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Источник: Сегодня
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