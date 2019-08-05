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Без секс-символа: ТОП-3 лучшие роли и пикантные фото Мэрилин Монро

5 августа 1962 года перестало биться сердце Мэрилин Монро. Мы вспоминаем фильмы с ее участием

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:21

Актриса, певица, модель и секс-символ Мэрилин Монро родилась 1 июня 1926 года. Настоящее имя красотки Норма Джин Мортенсон. Она умерла в возрасте 36 лет 5 августа 1962 года, но она до сих пор продолжает оставаться кумиром миллионов. Мы предлагаем подборку фильмов с самыми яркими ролями белокурой красотки.

"Ниагара"

Монро сыграла роковую женщину замышляющую убийство мужа, которого сыграл Джозеф Коттен. Актриса и ее визажист Аллан Снайдер уже разработали макияж, который стал ассоциироваться именно с ней: темные стрельчатые брови, бледная кожа и блестящие красные губы. По словам Сары Шувелл, "Ниагара" был одним из самых откровенно сексуальных фильмов в карьере Монро, так как в него вошли сцены, в которых ее тело прикрывала лишь простынь или полотенце. Её самая известная сцена в этом фильме — это момент, где показана ходьба Монро, при которой её бёдра колышутся, эта сцена широко использовалась в маркетинге фильма.

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"Как выйти замуж за миллионера"

Типичный сюжет - три красотки-модели ищут мужей-миллионеров. Монро была в роли наивной модели, которая объединяется со своими подругами, чтобы найти богатых мужей. Это был второй фильм, выпущенный в формате cinemascope. После фильма актриса была указана в ежегодной десятке "топ прибыльных звезд".

"Зуд седьмого года"

Развлекательная комедия, снятая по мотивам бродвейской пьесы Джорджа Аксельрода. Сюжет фильма рассказывает о книгоиздателе Ричарде Шермане, который отправляет свою семью на каникулы и случайно оказывается в компании прекрасной соседки, которую сыграла Мэрилин Монро.  Хотя фильм был снят в Голливуде, студия решила заранее создать рекламу, устроив съёмку одной из сцен на Лексингтон-Авеню в Нью-Йорке. В ней Монро стоит на решетке над метро и воздух поднимает вверх подол её белого платья, эта сцена стала одной из самых известных в ее карьере.

Фото: Мэрилин Монро. Фото: Getty
Фото: Мэрилин Монро. Фото: Getty
Фото: Мэрилин Монро. Фото: Getty
Фото: Мэрилин Монро. Фото: Getty
Фото: Мэрилин Монро. Фото: Getty
Фото: Мэрилин Монро. Фото: Getty
Фото: Мэрилин Монро. Фото: Getty
Фото: Мэрилин Монро. Фото: Getty
Фото: Мэрилин Монро. Фото: Getty
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Напомним, недавно стало известно, что секс-символ Мэрилин Монро оживет в виде 3D-модели в новом биографическом фильме о легендарной актрисе.

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Источник: Сегодня
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