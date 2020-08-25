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ТОП-3 ярких фильма со звездой "Сплетницы" Блейк Лайвли

Сегодня, 15:03

Великолепные роли харизматичной актрисы

Сегодня, 25 августа, знаменитая голливудская актриса и супруга актера Райана Рейнольдса, Блейк Лайвли отмечает свое 33-летие. Актриса прославилась благодаря роли Серены Ван Дер Вудсен в популярном молодежном сериале "Сплетница", который получил продолжение в прошлом году.

Образ веселой и обаятельной ученицы элитной школы на Манхэттене надолго закрепился за Блейк Лайвли. Однако после съемок в сериале Блейк продолжила пробовать себя и в других актерских амплуа, и, достаточно успешно.

Предлагаем вам посмотреть яркие роли Блейк Лайвли в кино в онлайн-кинотеатре OLL.TV.

Век Адалин

"Век Адалин"
"Век Адалин"
Фото: themoviedb.org

Более шести десятков лет назад Адалин, которую играет Блейк Лайвли, пережила вследствие автомобильной катастрофы переохлаждение и остановку сердца. Она не стареет с тех пор ни на день. Адалин живет насыщенной жизнью, а ее неизменными спутниками остаются ее дочь, слепая пианистка и собака. За свою долгую жизнь Адалин так и не смогла встретить любимого человека. Но однажды судьба предоставила ей шанс обрести настоящую любовь.

На праздновании Нового года Адалин знакомится с молодым человеком по имени Эллис, ради которого она захочет снова стать смертной и красиво стареть вместе с ним.

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Провинциалка

"Провинциалка"
"Провинциалка"
Фото: themoviedb.org

Америка 1980-х годов. 13-летняя Лули из штата Небраска, изрядно уставшая от пьяных скандалов своих родителей, решила сбежать в Лас-Вегас, прихватив с собой подаренный ей на тринадцатилетие револьвер. Перед Лули открывается жестокий мир насилия и преступлений.

В пути она встречает мошенницу Гленду, которую играет Блейк Лайвли. Гленда берет ее с собой и они вместе совершают ограбления. В какой-то момент Лули даже захочет вернуться домой, но родителям до нее нет дела. Теперь она сама вправе выбирать, как ей жить дальше.

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Отмель

Кадр из фильма "Отмель"
Кадр из фильма "Отмель"
Фото: themoviedb.org

Драматический триллер, главную роль в котором исполнила Блейк Лайвли. Студентка медицинского колледжа Нэнси Адамс (Блейк Лайвли) приезжает в Мексику на дикий пляж – идеальное место для хорошей волны и серфинга, где много лет назад каталась и ее покойная мама. Тихое место таит в себе много опасностей: камни-валуны, кораллы, которые жалят сильнее медуз, акулы.

Первый заплыв заканчивается для Ненси трагично. Акула сбила Нэнси с доски и успела укусить ее за ногу. Испуганная Ненси поначалу спасалась на спине огромного кита, убитого ранее акулой. Но рана девушки продолжала кровоточить, привлекая хищника...

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